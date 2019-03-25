Экономика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и ТимченкоРБК 02:00

Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
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Дмитрий Рогозин
Было потрачено 91,9 миллиарда рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 миллиарда, то есть то, на что бумаг нет.
— Дмитрий Рогозин, российский политикПетербургский дневник 09:59

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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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