Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и ТимченкоРБК 02:00
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
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Было потрачено 91,9 миллиарда рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 миллиарда, то есть то, на что бумаг нет.
— Дмитрий Рогозин, российский политикПетербургский дневник 09:59
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Сербский президент назвал военный нейтралитет "естественным выбором", выступая на церемонии в память о жертвах бомбардировок НАТО в Югославии Сербия не хочет быть членом НАТО.
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Портал Newsit.gr утверждает, что турецкие истребители пытались помешать вертолету, на котором греческий премьер Алексис Ципрас летел на остров Агатониси.
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