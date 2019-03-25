Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и ТимченкоРБК 02:00
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
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Происшествия
В Брянске четыре человека погибли в ДТП
Обновлено в 02:13
Политика
Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол
Андрей Федун: «Акции против Глушакова кому-то нужны. Найти бы, кому»
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал акции болельщиков команды против капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 05:44
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Спорт
Медведева назвала бронзу ЧМ приемлемым результатом
Напомним, Медведева стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 05:27
Здоровье
На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи
Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Югорске детское питание хранили в морге
Обновлено в 05:40
Экономика
Медведев поддержал маркировку молочной продукции
Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.
Обновлено вчера в 17:04
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Политика
Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО
Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, она обязательно станет в итоге членом альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси 25 марта.
Обновлено в 03:40
Хоккей
Звезда СКА Дацюк после травмы может выйти на лед в матче против ЦСКА
Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк может принять участие в первом матче финала Западной конференции КХЛ против столичного ЦСКА, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Транспорт
ГИБДД анонсировала изменение правил экзамена на водительские права
Водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения, предупредил главный инспектор по безопасности дорожного движения в России Михаил Черников.
Обновлено в 06:27
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Политика
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Тимашевске два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
Как сообщили в пресс – службе ГУ МЧС по краю, информация о взрыве в жилом доме поступила на пульт дежурного экстренных служб 25 марта в 11.31.
Обновлено в 06:26
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Спорт
Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой
Обновлено в 00:18
Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства
Президент России Владимир Путин завтра 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Космос
Представлена концепция космической миссии «Венера-Д»
В документе представлена концепция проекта, предусматривающая изучение атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры.
Обновлено 22 марта в 11:01
Общество
Стала известна цель акции с «лишним» экспонатом в Историческом музее
Журналисты, повесившие "лишний" экспонат в Государственном историческом музее в Москве, надеются, что их акция поспособствует развитию технических мер защиты российских музеев, об этом сообщила РИА Новости одна из участниц акции Мария Москвичева.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
В Совфеде предложили издать закон об изображении карты России
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в рамках конференции «Пятилетие Крымской весны и воссоединения Крыма с Россией: достижения и уроки» заявила о том, что стоит на законодательном уровне установить понятие карты страны.
Обновлено в 06:16
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
9-летний мальчик провалился в шахту ливневки в Приморье
Сотрудники 34-й пожарно-спасательной части в городе Уссурийск Приморского края вызволили из шахты ливневки 9-летнего мальчика.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Арбитражный суд отклонил иск Росгвардии к поставщику продуктов питания
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Росгвардии к крымскому мясокомбинату «Дружба народов», поводом для подачи которого стала поставка некачественных продуктов питания для силового ведомства.
Обновлено в 05:59