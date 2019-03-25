Экономика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и ТимченкоРБК 02:00

Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
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Рогозин захотел доверить Восточный компаниям Ротенберга и Тимченко

Lenta.ru05:51

Роскосмос не планирует создавать стартовый стол для ракеты «Союз-5» на Восточном

ТАСС06:33

На достройку космодрома «Восточный» претендуют компании Геннадия Тимченко, Аркадия Ротенберга и Араза Агаларова

Эхо Москвы05:31

Вторую очередь космодрома Восточный могут построить компании Ротенберга и Тимченко

Ведомости03:12

«Стройгазмонтаж» опроверг свое участие в строительстве «Восточного»

Интерфакс05:36

Рогозин: на достройку космодрома Восточный претендуют компании Тимченко и Ротенберга

Дождь05:10

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

РБК02:00
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Происшествия

В Брянске четыре человека погибли в ДТП

Обновлено в 02:13
Политика

Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Космос

Магнитная буря началась на Земле

Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией

В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 20:46
Футбол

Андрей Федун: «Акции против Глушакова кому-то нужны. Найти бы, кому»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал акции болельщиков команды против капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 05:44
Общество

«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае

Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Спорт

Медведева назвала бронзу ЧМ приемлемым результатом

Напомним, Медведева стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 05:27
Здоровье

На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи

Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

В Югорске детское питание хранили в морге

Обновлено в 05:40
Экономика

Медведев поддержал маркировку молочной продукции

Премьер дал устное поручение интегрировать ее с системой «Меркурий», которую бизнес прозвал «продуктовой ЕГАИС», говорят они.
Обновлено вчера в 17:04
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Политика

Столтенберг пообещал Грузии членство в НАТО

Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, она обязательно станет в итоге членом альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси 25 марта.
Обновлено в 03:40
Хоккей

Звезда СКА Дацюк после травмы может выйти на лед в матче против ЦСКА

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Павел Дацюк может принять участие в первом матче финала Западной конференции КХЛ против столичного ЦСКА, сообщил главный тренер команды Илья Воробьев.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Транспорт

ГИБДД анонсировала изменение правил экзамена на водительские права

Водителей ожидают изменения в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения, предупредил главный инспектор по безопасности дорожного движения в России Михаил Черников.
Обновлено в 06:27
Происшествия

На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка

В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Политика

Экс-сотрудник СБУ признался в работе на российские спецслужбы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что после произошедшей в 2014 году смены власти в стране работал на российские спецслужбы.
Обновлено в 05:34
Происшествия

В Тимашевске два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме

Как сообщили в пресс – службе ГУ МЧС по краю, информация о взрыве в жилом доме поступила на пульт дежурного экстренных служб 25 марта в 11.31.
Обновлено в 06:26
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено в 06:23
Спорт

Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

Обновлено в 00:18
Культура

Путин вручит премии молодым деятелям культуры и искусства

Президент России Владимир Путин завтра 26 марта, вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 06:01
Космос

Представлена концепция космической миссии «Венера-Д»

В документе представлена концепция проекта, предусматривающая изучение атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры.
Обновлено 22 марта в 11:01
Общество

Стала известна цель акции с «лишним» экспонатом в Историческом музее

Журналисты, повесившие "лишний" экспонат в Государственном историческом музее в Москве, надеются, что их акция поспособствует развитию технических мер защиты российских музеев, об этом сообщила РИА Новости одна из участниц акции Мария Москвичева.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

Джано Ананидзе спас жизнь швейцарскому защитнику во время матча

Обновлено в 05:35
Политика

В Совфеде предложили издать закон об изображении карты России

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в рамках конференции «Пятилетие Крымской весны и воссоединения Крыма с Россией: достижения и уроки» заявила о том, что стоит на законодательном уровне установить понятие карты страны.
Обновлено в 06:16
Экономика

Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

9-летний мальчик провалился в шахту ливневки в Приморье

Сотрудники 34-й пожарно-спасательной части в городе Уссурийск Приморского края вызволили из шахты ливневки 9-летнего мальчика.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

Арбитражный суд отклонил иск Росгвардии к поставщику продуктов питания

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Росгвардии к крымскому мясокомбинату «Дружба народов», поводом для подачи которого стала поставка некачественных продуктов питания для силового ведомства.
Обновлено в 05:59
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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