Экономика

Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублейКоммерсантъ 02:50

Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
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Дмитрий Рогозин
Было потрачено 91,9 миллиарда рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 миллиарда, то есть то, на что бумаг нет.
— Дмитрий Рогозин, российский политикПетербургский дневник 09:59

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На строительство космодрома Восточный потратили более 90 млрд рублей

Российская газета03:34

«Стройгазмонтаж» опроверг свое участие в строительстве «Восточного»

Интерфакс05:36

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Эхо Москвы05:31

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ТАСС08:24

Вторую очередь космодрома Восточный могут построить компании Ротенберга и Тимченко

Ведомости03:12

Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублей

Коммерсантъ02:50

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

РБК02:00
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
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Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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