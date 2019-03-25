Экономика
Рогозин оценил строительство Восточного почти в 92 млрд рублейКоммерсантъ 02:50
Напомним, в октябре 2018 года «Роскосмос» и ПСО «Казань» подписали контракт на строительство стартового стола под комплекс «Ангара» на Восточном.
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Было потрачено 91,9 миллиарда рублей, сумма необработанных авансов — 25,2 миллиарда, то есть то, на что бумаг нет.
— Дмитрий Рогозин, российский политикПетербургский дневник 09:59
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