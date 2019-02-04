Политика

Рогозин доложил Путину о ситуации в космической отраслиСуть событий 08:29

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о ситуации в космической отрасли и о мерах, которые принимаются для улучшения положения. По словам Дмитрия Рогозина, работа проводилась по трём направлениям.
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Дмитрий Рогозин
Мною была введена персональная ответственность должностных лиц за исполнение бюджета корпорации, а также приняты меры по сокращению сметы самой госкорпорации.
— Дмитрий Рогозин, российский политикФедералПресс 06:26

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Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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