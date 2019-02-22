Политика

Рогозин анонсировал постройку для «Роскосмоса» здания в форме ракетыRuposters.ru вчера в 10:50

Главное здание Национального космического центра (НКЦ), который планируется возвести в Москве по поручению президента, может быть построено в форме ракеты. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает РБК.
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Дмитрий Рогозин
Уже началась эскизная проработка самого здания Национального космического центра, наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ "Роскосмоса" и будет построено в районе улицы Мясищева.
— Дмитрий Рогозин, российский политикInkazan вчера в 10:01
с чего всё началось
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter
 сообщил, что самое подходящее место для строительства — это территория завода имени Хруничева в московском районе Фили.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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