Экономика

Рогозин: Производительность труда в Роскосмосе выросла на 8%REGNUM 08:38

Производительность труда в госкорпорации «Роскосмос» выросла на 8% и продолжает расти. Об этом сегодня, 1 августа, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.
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Путин похвалил рост производительности труда в Роскосмосе

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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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