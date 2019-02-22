Рогозин: Корабль «Федерация» не предназначен для полетов к МКСПолитика Сегодня вчера в 11:58

«Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем», — заявил Рогозин. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разрабатывает шестиместный пилотируемый космический корабль «Федерация» с 2009 года.

с чего всё началось

По словам Рогозина, Роскосмос исходит из того, что многоразовый корабль будет тяжелым, а также содержать повышенную тепловую и радиационную защиту. Таким образом, он не предназначен для МКС. Скорее он подойдет под Луну и дальний космос, а эксплуатация на МКС этого корабля будет слишком затратной.

Рогозин: Корабль «Федерация» не предназначен для полетов к МКС

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