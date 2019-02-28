Футбол
Роджерс получит в «Лестере» 234 миллиона евро на трансферыСпорт-Экспресс 03:38
Новый главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс получит от клуба 234 миллиона евро на трансферы на ближайшие три года, сообщает The Sun. Главной целью "Лестера" остается форвард "Борнмута" Каллум Уилсон, приобретение которого может обойтись примерно в 40 миллионов фунтов.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Обновлено в 07:57
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Семь лыжников попали под лавину в КЧР
Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Молодой человек зажег файер в зале Басманного суда в Москве
В зале заседаний Басманного суда Москвы один из слушателей сразу после оглашения постановления о продлении меры пресечения обвиняемым по делу "Черного блока" зажег файер, здание было задымлено, молодого человека задержали приставы, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Обновлено в 11:00
Политика
Генпрокурор Израиля намерен предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху во взяточничестве и мошенничестве.
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Политика
Путин обсудил с индийским премьером конфликт между Индией и Пакистаном
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с индийским премьером Нарендрой Моди конфликт между Индией и Пакистаном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 11:52
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о начале взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге
"Нафтогаз" начал процесс взыскания активов "Газпрома" в Люксембурге, сообщается на странице компании в Facebook.
Обновлено в 09:25
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Самаре уволили директора кладбища
Обновлено в 04:30
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в Южной Корее, капитан был пьян
В южнокорейском городе Пусан произошла авария: российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост.
Обновлено в 09:32
Общество
Роскомнадзор: В отношении Facebook составлен протокол о правонарушении
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) составила административный протокол в отношении американской социальной сети Facebook в связи с непредставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории Российской Федерации.
Обновлено в 10:53
Экономика
«АвтоВАЗ» решил уйти от статуса публичной компании
ПАО "АвтоВАЗ" обратится на "Московскую биржу" с заявлением о делистинге акций компании.
Обновлено в 10:47
Финансы
Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Бывшего главного инженера «Адмиралтейских верфей» арестовали
Ранее обвинение по данному делу было предъявлено бывшему гендиректору "НовИТ ПРО" Андрею Петрову и заместителю главного инженера "Адмиралтейских верфей" - начальнику инженерного центра Глебу Емельченкову.
Обновлено в 11:58
Политика
Сергей Миронов предложил решить вопрос Курил их переименованием
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил переименовать Курильские острова.
Обновлено в 10:02
Футбол
«Динамо» не сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ на новой арене
Обновлено в 06:08
Футбол
Врачи «Зенита» смогут осмотреть Кокорина в СИЗО
Обновлено в 10:06
Экономика
Кудрин назвал россиян отсталыми
Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Адвокат заявил о переводе Винника в специализированную больницу
Адвокаты в течение нескольких недель безуспешно пытались добиться перевода Винника в больницу, где ему могли бы оказать квалифицированную помощь.
Обновлено в 09:17
Политика
В Житомирской области сняли мораторий на русскоязычные фильмы и песни
Под "русскоязычным культурным продуктом" на Украине подразумеваются все формы культурных произведений на русском языке - песни, книги, фильмы, сериалы, шоу, театральные постановки итд.
Обновлено в 10:49
Общество
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Баронова уточнила, что пока планирует сделать аудит проделанной работы, дать свои рекомендации, постепенно присоединиться к команде, "ну и дальше вместе двигаться в нашем общем деле построения страны, в которой хочется жить".
Обновлено в 07:59
Финансы
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля
Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год.
Обновлено в 05:31
Политика
Минздрав подтвердил эхинококкоз у 49 ульяновских суворовцев
«По состоянию на 20 февраля 2019 г. по результатам обследования воспитанников, направленных в УГСВУ на обследование, диагноз «Эхинококкоз» установлен в 49 случаях», — написано в ответе Минздрава за подписью Краевого.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Политика
Трамп и Ким Чен Ын не договорились на саммите
Обновлено в 06:39
Путешествия
Ростуризм рекомендует уточнять время вылетов в Юго-Восточную Азию
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном и маршрутов через Китай и Индию информирует, что в настоящее время рейсы выполняются по альтернативным маршрутам с изменением по времени, и рекомендует туристам перед вылетом уточнять актуальную информацию о времени вылета рейсов у туроператов и авиакомпаний, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:46