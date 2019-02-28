Роджерс получит в «Лестере» 234 миллиона евро на трансферыСпорт-Экспресс 03:38

Новый главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс получит от клуба 234 миллиона евро на трансферы на ближайшие три года, сообщает The Sun. Главной целью "Лестера" остается форвард "Борнмута" Каллум Уилсон, приобретение которого может обойтись примерно в 40 миллионов фунтов.

Роджерс получит в «Лестере» 234 миллиона евро на трансферы

Происшествия У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.

Происшествия Семь лыжников попали под лавину в КЧР Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.

Происшествия Молодой человек зажег файер в зале Басманного суда в Москве В зале заседаний Басманного суда Москвы один из слушателей сразу после оглашения постановления о продлении меры пресечения обвиняемым по делу "Черного блока" зажег файер, здание было задымлено, молодого человека задержали приставы, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Политика Генпрокурор Израиля намерен предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерении предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху во взяточничестве и мошенничестве.

Политика Путин обсудил с индийским премьером конфликт между Индией и Пакистаном Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с индийским премьером Нарендрой Моди конфликт между Индией и Пакистаном, сообщает пресс-служба Кремля.

Авто ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.

Общество Роскомнадзор: В отношении Facebook составлен протокол о правонарушении Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) составила административный протокол в отношении американской социальной сети Facebook в связи с непредставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории Российской Федерации.

Экономика «АвтоВАЗ» решил уйти от статуса публичной компании ПАО "АвтоВАЗ" обратится на "Московскую биржу" с заявлением о делистинге акций компании.

Финансы Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.

Происшествия Бывшего главного инженера «Адмиралтейских верфей» арестовали Ранее обвинение по данному делу было предъявлено бывшему гендиректору "НовИТ ПРО" Андрею Петрову и заместителю главного инженера "Адмиралтейских верфей" - начальнику инженерного центра Глебу Емельченкову.

Экономика Кудрин назвал россиян отсталыми Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.

Происшествия Адвокат заявил о переводе Винника в специализированную больницу Адвокаты в течение нескольких недель безуспешно пытались добиться перевода Винника в больницу, где ему могли бы оказать квалифицированную помощь.

Политика В Житомирской области сняли мораторий на русскоязычные фильмы и песни Под "русскоязычным культурным продуктом" на Украине подразумеваются все формы культурных произведений на русском языке - песни, книги, фильмы, сериалы, шоу, театральные постановки итд.

Общество Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT Баронова уточнила, что пока планирует сделать аудит проделанной работы, дать свои рекомендации, постепенно присоединиться к команде, "ну и дальше вместе двигаться в нашем общем деле построения страны, в которой хочется жить".

Финансы Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год.

Политика Минздрав подтвердил эхинококкоз у 49 ульяновских суворовцев «По состоянию на 20 февраля 2019 г. по результатам обследования воспитанников, направленных в УГСВУ на обследование, диагноз «Эхинококкоз» установлен в 49 случаях», — написано в ответе Минздрава за подписью Краевого.

Происшествия В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.