Происшествия
Родственников Бари Алибасова обвинили в подмене лекарствНевские Новости вчера в 12:57
Родственников Бари Алибасова обвинили в подмене лекарств. Об этом сообщил телеканал «360». Знакомая основателя группы «На-На» диетолог Марият Мухина заявила, что продюсер попал в руки мошенников.
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с чего всё началось
Приятельница Бари Алибасова, диетолог Марият Мухина, заявила «360», что он оказался в руках мошенников. Она считает, что его настраивают против нее. Ранее диетолог называла себя врачом Алибасова и его другом.Телеканал 360°вчера в 10:36
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Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Путин прокомментировал зарплаты чиновников и глав госкомпаний
Лучшим решением является движение в сторону повышения зарплат рядовых работников, заявил Владимир Путин во время прямой линии.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
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Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о выводах Нидерландов по крушению MH17 в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:50
Хоккей
Назван размер пенсии хоккеиста Овечкина
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Культура
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Выставка открывается 21 июня на новой площадке — в Западном крыле бывшего здания Центрального дома художника на Крымском Валу.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 13:40
Финансы
Курс доллара опустился до значений августа 2018 года
Курс доллара опустился ниже 63 рублей до значений 1 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
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ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
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Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Здоровье
Амурчане смогут бесплатно попасть на прием к известному оториноларингологу–онкологу
Амурчане смогут бесплатно попасть на прием к известному оториноларингологу–онкологу.
Обновлено вчера в 23:19
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Футбол
Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки
Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Общество
«Девочка Жарикова» дозвонилась до Путина и наплевала на серпуховичей
Как «девочка Жарикова» на жителей Серпухово (Московская область) наплевала, сообщает информационно-новостное издание oka.fm.
Обновлено в 00:52
Политика
Путин ответил на предложение сделать Грудинина главой правительства
Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на предложение сделать директора подмосковного АО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина премьер-министром.
Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина спели и станцевали «Калинку» для родителей
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с самого детства тяготеют к искусству. Они спели и станцевали «Калинку» для своих звездных родителей.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
Росгвардия собирает бригаду для охраны Крымского моста
В Росгвардии рассказали о формировании бригады, которая займется охраной Крымского моста. Специальную бригаду Росгвардии собирают в Керчи.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий.
Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика
Суд проверит «Восточный» на вывод активов
Истец говорит о выводе активов из этой кредитной организации перед присоединением Юниаструм-банка к банку «Восточный» и требует компенсации.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Прокуратура Украины назвала основную версию гибели депутата Тымчука
Сотрудники прокуратуры рассматривают самоубийство в качестве основной версии гибели депутата Верховной рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 20:03