Родственников Бари Алибасова обвинили в подмене лекарствНевские Новости вчера в 12:57

Приятельница Бари Алибасова, диетолог Марият Мухина, заявила «360», что он оказался в руках мошенников. Она считает, что его настраивают против нее. Ранее диетолог называла себя врачом Алибасова и его другом.

с чего всё началось

Родственников Бари Алибасова обвинили в подмене лекарств. Об этом сообщил телеканал «360». Знакомая основателя группы «На-На» диетолог Марият Мухина заявила, что продюсер попал в руки мошенников.

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