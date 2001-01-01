Родственников Бари Алибасова обвинили в подмене лекарствНевские Новости 12:57

Приятельница Бари Алибасова, диетолог Марият Мухина, заявила «360», что он оказался в руках мошенников. Она считает, что его настраивают против нее. Ранее диетолог называла себя врачом Алибасова и его другом.

с чего всё началось

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