Родственников Алибасова обвинили в подмене препаратовТелеканал 360° 10:36

Приятельница Бари Алибасова, диетолог Марият Мухина, заявила «360», что он оказался в руках мошенников. Она считает, что его настраивают против нее. Ранее диетолог называла себя врачом Алибасова и его другом.

с чего всё началось

Приятельница Бари Алибасова, диетолог Марият Мухина, заявила «360», что он оказался в руках мошенников. Она считает, что его настраивают против нее.

Происшествия В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.

Политика В Грузии оппозиция начала штурм парламента Участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются ворваться в здание парламента на проспекте Руставели и требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, передает телеканал «Рустави – 2». В эфире телеканала было показано, как митингующие участвуют в столкновении с сотрудниками полиции, пытающимися их сдержать.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль Звезда фильмов «Экипаж», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева отыграла свой последний спектакль.

Происшествия Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Происшествия Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.

Кино «Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.

Политика Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам В октябре текущего года будут повышены пенсии военных пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Общество Возвращение домой: косатки и белухи покидают свою тюрьму в Приморье Как раз сегодня проблема реально сдвинулась с места: рано утром первых косаток и белух начали вывозить из бухты Средняя, чтобы выпустить на волю.

Спорт Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.

Политика Путин сказал, какую окрошку предпочитает Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Экономика Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты.

Футбол Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир» Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.

Политика Госбюро расследований Украины вызовет Порошенко на допрос Государственное бюро расследований Украины в рамках дел, возбужденных по заявлениями юриста и экс-главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, вызвало на допрос бизнесмена Сергея Тигипко и владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, на очереди бывший глава государства Петр Порошенко, сообщил директор ведомства Роман Труба.

Происшествия СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.

Происшествия Жителя Норильска задержали за участие в ИГ в Сирии Следователи задержали жителя Норильска за участие в запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

Политика Зеленский назвал украинские законы трешем Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.

Политика Филарет восстановил Киевский патриархат Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".

Политика ЕС продлил санкции против России Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России и неоднократно продлевались.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Армия и оружие В ДНР сообщили о погибшем в результате обстрелов защитнике республики В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в Донецкой Народной Республике погиб один военнослужащий.

Политика Невзоров: Мечтатель Путин явно скис Публицист Александр Невзоров в своем Instagram прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина с россиянами, которая прошла сегодня, 20 июня.