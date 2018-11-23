с чего всё началось

Родственники жертв крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе подали в Европейский суд по правам человека иск против России. Об этом сообщает Nederlandse Omroep Stichting. Отмечается, что истцами выступили члены семей 55 голландцев, погибших в результате крушения.

Родственники жертв крушения MH17 подали в суд на Россию

Политика Политика Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.

Армия и оружие Армия и оружие Глава Генштаба ВС Британии сравнил угрозу для страны от России и ИГ Россия «неоспоримо» представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как «Аль-Каида» и "Исламское государство" (террористические организации, запрещены в России).

Политика Политика Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.

Политика Политика Минюст Украины отобрал у УПЦ Почаевскую лавру Министерство юстиции Украины лишило каноническую Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, которые были переданы УПЦ в 2003 году, сообщила первый замглавы ведомства Елена Сукманова.

Политика Политика В США задержали брата президента Гондураса Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Политика Политика Путин потребовал добиться конкретных результатов майских указов Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам нужны конкретные результаты работы по реализации майских указов.

Политика Политика Вышинский рассказал о «ровных отношениях» с сокамерниками Находящийся в СИЗО руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что у него "ровные отношения" с сокамерниками.

Политика Политика Осака обошла Екатеринбург в борьбе за право принять ЭКСПО-2025 Голосование проходило в два этапа: в первом раунде из борьбы выбыл Баку, во втором Осака обошла Екатеринбург (92 голоса против 61).

Политика Политика США заявили о попытках России повлиять на стремление Украины к Западу Россия якобы пытается разрушить устремления Украины к Западу. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Политика Политика ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).

Политика Политика Лавров считает, что Россия должна научиться жить в условиях санкций Российская экономика должна научиться жить в режиме санкций и не зависеть от партнеров, которые доказали свою ненадежность.

Политика Политика Посольство РФ рассказало про фильм BBC про Скрипалей

Политика Политика Reuters: Трамп хочет запретить служить в армии некоторым трансгендерам Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд Соединенных Штатов пересмотреть решение нижестоящих судов о правах некоторых групп трансгендеров служить в армии, передает Reuters со ссылкой на судебные документы.