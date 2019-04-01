Родственницу Скрипаля избили в ЯрославлеLenta.ru 18:09

Нападение на Викторию Скрипаль - сестру отравленной в английском городе Солсбери вместе со своим отцом-разведчиком Юлии Скрипаль - было совершено в понедельник вечером в Ярославле. Пострадали и Виктория, и ее муж. Как стало известно "МК", инцидент произошел в помещении ТСЖ.

с чего всё началось

Виктория Скрипаль утверждает, что знает напавшего на нее мужчину — это ее сосед по дому. В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых». Скрипаль, в отличие от Юлии, после покушения не появлялся на публике.

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