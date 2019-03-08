Футбол

Родриго за 12 минут оформил дубль в ворота «Краснодара»Бомбардир.ру вчера в 15:55

Валенсия — Краснодар
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Месталья»
Родриго Морено
12′
20′
Шарль Каборе
Родриго Морено
24′
45′
Виктор Классон
Даниэль Парехо
55′
55′
Дмитрий Стоцкий
Ари
63′
Виктор Классон
Родриго Морено
Санти Мина
63′
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
70′
72′
Александр Мартынович
Кевин Гамейро
Рубен Собрино
79′
80′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
81′
Кристоффер Ольссон
Франсис Коклен
81′
89′
Юрий Газинский
Артем Голубев
В первом тайме дублем в ворота россиян отметился форвард Родриго. Футболист отличился на 12 и 24 минутах. Краснодарцы поразить чужие ворота до перерыва не смогли.
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