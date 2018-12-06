Футбол

Родриго Морено: «Игра с „Севильей“ очень важна для „Валенсии“»
Матч ТВ
06 декабря в 08:41

Валенсия — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Месталья»
36′
Франко Васкес
37′
Куинси Промес
45′
Габриэль Меркадо
55′
Пабло Сарабия
Гонсалу Гедеш
Денис Черышев
62′
Габриэл Паулиста
Муктар Диакаби
64′
Санти Мина
Миши Батшуайи
69′
77′
Франко Васкес
Ибраим Амаду
86′
Виссам Бен-Йеддер
Луис Муриэль
90′+2′
Луис Муриэль
Муктар Диакаби
90′+2′
Форвард «Валенсии» Родриго Морено в преддверии матча 15-го тура чемпионата Испании с «Севильей» рассказал о важности встречи, а также поддержал главного тренера команды Марселино Торала. 27-летний Морено пропустил два последних матча «Валенсии» из-за мышечного напряжения.
Матч ТВ06 декабря в 08:41

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Все про Спорт ру06 декабря в 14:16

Родриго Морено: «Игра с „Севильей“ очень важна для „Валенсии“»

Матч ТВ06 декабря в 08:41

Родриго Морено: «Игра с „Севильей“ очень важна для „Валенсии“»

Sportbox.RU06 декабря в 08:41
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