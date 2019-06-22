Футбол

Родриго Бекао заинтересовал «Наполи»Еженедельник Футбол 05:52

Защитник ЦСКА Родриго Бекао вошел в сферу интересов итальянского клуба. Футболист привлек внимание «Наполи». Как сообщает источник, неаполитанцы намерены усилить линию обороны в межсезонье.
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«Наполи» интересуется Бекао

Советский спорт05:15

В Италии сообщили об интересе «Наполи» к Бекао

Sport24.ru04:58

СМИ: Бекао попал в список интересов «Наполи»

Спорт-Экспресс05:25

Бекао может перейти в «Наполи»

Чемпионат06:13

Бекао может продолжить карьеру в «Наполи»

Матч ТВ05:42

Бекао может перейти в «Наполи»

Sport.ru07:29

Бекао входит в сферу интересов «Наполи»

Sports.ru05:23
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Происшествия

В Москве проверят все аттракционы после инцидента в «Сокольниках»

Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о состоянии своего здоровья

Обновлено в 08:32
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 10:28
Политика

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Автоспорт

Квят потеряет 15 позиций на старте Гран-при Франции

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят потеряет более 15 позиций на стартовой решетке Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров

В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44
Футбол

«Спартак» начал переговоры по трансферу защитника «Урала»

Обновлено в 05:52
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Авто

Первый в мире минивэн заставил по-другому взглянуть на автопром США

Стильной машину назвать сложно, но американцам понравился минивэн за свою вместительность и ровный пол.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»

Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено 20 июня в 22:36
Происшествия

Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск

Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.
Обновлено в 10:35
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Бастрыкин занялся делом об избиении осужденного журналиста

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении полицейскими журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Политика

Зеленский потребовал не допустить войны на Украине

В ходе предвыборной гонки на Украине Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов.
Обновлено в 07:41
Футбол

Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда

Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до запланированной атаки.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян

"После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - об этом заявили представители кафе.
Обновлено в 10:19
Политика

В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет

Обновлено в 09:58
Армия и оружие

На Украине представили самодельную передвижную пулемётную установку

Обновлено в 07:19
Футбол

«Реал» создаст свою женскую команду

Обновлено в 09:41
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено в 08:16
Политика

Трамп передумал бомбить Иран из-за «эффекта Путина» – китайские СМИ

По словам китайских экспертов, президент США Дональд Трамп передумал атаковать Иран из-за «эффекта Путина».
Обновлено вчера в 10:17
Экономика

Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года

В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.
Обновлено в 08:41
Космос

Рогозин отказался осуществлять запуск «на авось»

Решение о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М», которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ», принято, чтобы прервать тенденцию аварийности, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:32
Космос

Curiosity запечатлел загадочную белую вспышку на Марсе

Обновлено в 09:44
Авто

На АвтоВАЗе ликвидировали производство шильдиков для Mercedes-Benz

Обновлено в 00:40
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