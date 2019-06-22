Родриго Бекао заинтересовал «Наполи»Еженедельник Футбол 05:52

Защитник ЦСКА Родриго Бекао вошел в сферу интересов итальянского клуба. Футболист привлек внимание «Наполи». Как сообщает источник, неаполитанцы намерены усилить линию обороны в межсезонье.

Политика Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию Полеты грузинских авиакомпаний в Россию приостановят с 8 июля, заявили в Минтрансе.

Политика В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Автоспорт Квят потеряет 15 позиций на старте Гран-при Франции Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят потеряет более 15 позиций на стартовой решетке Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.

Авто Первый в мире минивэн заставил по-другому взглянуть на автопром США Стильной машину назвать сложно, но американцам понравился минивэн за свою вместительность и ровный пол.

Происшествия Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково» Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.

Происшествия Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Происшествия Бастрыкин занялся делом об избиении осужденного журналиста Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении полицейскими журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский потребовал не допустить войны на Украине В ходе предвыборной гонки на Украине Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов.

Футбол Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.

Армия и оружие Трамп отменил приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до атаки Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отозвал свой приказ о нанесении ударов по Ирану за 10 минут до запланированной атаки.

Политика Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян "После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - об этом заявили представители кафе.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.

Экономика Курс биткоина превысил $11 тысяч впервые с марта 2018 года В ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года стоимость биткоина преодолела отметку в $10 тыс.