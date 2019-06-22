Родриго Бекао может перейти в «Наполи»Спорт БИЗНЕС Online 08:45

Итальянская команда планирует усилить линию обороны команды в это межсезонье. Также «Наполи» рассматривает вариант с приобретением Костаса Маноласа и Луку Пеллегрини из «Ромы». Бекао перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из бразильского клуба «Байя».

Родриго Бекао может перейти в «Наполи»

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