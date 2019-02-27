Футбол

Родриго Бекао: «У ЦСКА есть все, чтобы стать чемпионом»Матч ТВ 20:52

Защитник ЦСКА Родриго Бекао верит, что команда может стать чемпионом в нынешнем сезоне.
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Родриго Бекао: «У ЦСКА есть все, чтобы стать чемпионом»

Матч ТВ20:52

Родригу Бекао: «У ЦСКА есть все, чтобы стать чемпионом»

Спорт-Экспресс15:37

Бекао: «У ЦСКА есть все необходимое для победы в чемпионате»

Sports.ru15:50

Бекао: у ЦСКА есть всё, чтобы выиграть чемпионат России

Чемпионат14:54

Бекао: «В ЦСКА у нас есть все условия для победы в чемпионате России»

Sport24.ru14:29

Бекао: «У ЦСКА есть всё, чтобы выиграть титул»

Soccer.ru14:58

Бекао: «У ЦСКА есть все условия для победы в чемпионате России»

Евро-футбол.ру14:54
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Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

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В четверг, 28 февраля, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали второй день саммита.
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Немецкие СМИ заявили о провале восстания Гуаидо в Венесуэле

Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
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В Приморье заявили о бегстве трех белух из «китовой тюрьмы»

В природоохранной прокуратуре после проведенной проверки заявили, что три исчезнувшие из вольеров в бухте Средняя в Приморье белухи сбежали через отверстия в ограждении.
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Опубликовано видео сбитого Пакистаном самолета ВВС Индии

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Весной под сокращение попадут свыше 115 тыс. россиян

В общей сложности весной могут сократить 115,7 тыс. человек.
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Система быстрых платежей, которая позволит россиянам переводить друг другу деньги, зная только номер телефона получателя средств, с 28 февраля станет доступной для всех клиентов банков-участников.
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Члены палаты представителей конгресса США Вал Деминг и Элиза Стефаник внесли законопроект с требованием к разведслужбам предоставить информацию о доходах и имуществе российского президента Владимира Путина, сообщает телеканал ABC.
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S7 Space подала в суд на РКК «Энергия»

Частная космическая компания S7 Space, владеющая проектом «Морской старт», подала иск в суд против предыдущего владельца проекта — корпорации «Энергия».
Обновлено в 18:40
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Девятая планета Солнечной системы оказалась суперземлей

Американские ученые пришли к выводу, что потенциальная девятая планета Солнечной системы, известная как планета Х, тяжелее Земли в 5-10 раз, то есть относится к классу суперземель, а не газовых гигантов, как считалось ранее.
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Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Политика

Адвокат Игоря Малашенко прокомментировал его смерть

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Политика

Трюдо отказался уходить в отставку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с предполагаемым давлением его канцелярии на бывшего генпрокурора страны Джоди Уилсон-Рейбоулд.
Обновлено в 21:16
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Структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн руб.
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Госдеп поприветствовал итоги выборов в Молдавии

Госдепартамент США в среду поприветствовал итоги выборов в парламент Молдавии, однако разделил некоторые озабоченности ОБСЕ, говорился в сообщении ведомства.
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Зеленский предрек Порошенко тюрьму в случае своей победы на выборах

Оригинальный лозунг Порошенко звучит как "Кандидатов много — президент один". Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
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Порошенко захотели судить на международном трибунале из-за Донбасса

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн предложил создать международный трибунал для назначения меры наказания за военные преступления в Донбассе.
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Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы

По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.
Обновлено в 16:39
Политика

РФ внесла на рассмотрение СБ ООН проект резолюции по Венесуэле

Проект российской резолюции по Венесуэле распространен среди членов Совбеза ООН.
Обновлено в 19:40
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Скончался боец ММА Аркадий Лисин

Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.
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Причиной трагедии на вокзале в Каире стала ссора двух машинистов

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Россия через 10 лет планирует построить два эсминца типа «Лидер»

По планам, к концу 20-х годов в России будут функционировать два эсминца типа «Лидер», каждый из которых сможет нести на борту более 100 высокоточных ракет «Циркон», «Калибр» или «Оникс», сообщает «Газета.ru».
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В Ростовской области полицейские подрались с крымскими чиновниками

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
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