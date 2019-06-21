Родри выбрал «Манчестер Сити», а не «Баварию»Советский спорт 07:33

Полузащитник Атлетико Родри Эрнандес решил перейти в Манчестер Сити, сообщает Kicker. 22-летний испанец выбирал между чемпионами Испании и Германии Баварией. И после четырех недель размышления Родри остановился на варианте с Манчестер Сити, где он сможет работать под руководством Хосепа Гвардиолы.

Родри выбрал «Манчестер Сити», а не «Баварию»

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