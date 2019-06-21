Футбол
Родри выбрал «Манчестер Сити», а не «Баварию»Советский спорт 07:33
Полузащитник Атлетико Родри Эрнандес решил перейти в Манчестер Сити, сообщает Kicker. 22-летний испанец выбирал между чемпионами Испании и Германии Баварией. И после четырех недель размышления Родри остановился на варианте с Манчестер Сити, где он сможет работать под руководством Хосепа Гвардиолы.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента
К парламенту направлены несколько сотен силовиков. Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнал спецназ.
Обновлено в 11:30
Футбол
Защитник Шакуро стал игроком «Сочи»
"Сочи" подписал контракт с защитником Павлом Шакуро, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:04
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Авария парализовала движение транспорта на КАД в Петербурге
Информация о пострадавших уточняется, пишут «Невские новости». Это не первое ДТП, которое парализует движение транспорта на КАД.
Обновлено в 10:49
Экономика
«Газпром» планирует в этом году размещение еврооблигаций в евро
"Газпром" планирует в этом году размещение еврооблигаций в евро, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Обновлено в 08:25
Гаджеты
Представлены смартфоны Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i
Компания Huawei только что представила несколько своих новых смартфонов. Новинок три: Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i.
Обновлено в 05:22
Общество
Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено в 08:09
Политика
Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков
Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Иран пощадил американский военный самолет
Обновлено в 07:59
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Суд арестовал задержанного главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.
Обновлено в 08:30
Политика
Медведев прибыл в Минск для переговоров с Румасом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом Минск, где он намерен провести переговоры с премьером Белоруссии Сергеем Румасом.
Обновлено в 09:46
Политика
В Грузию не пустили специального корреспондента «Коммерсанта»
Пограничная полиция Грузии не пустила в страну специального корреспондента «Коммерсанта» Владимира Соловьева.
Обновлено в 10:23
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Культура
Иван Ургант назвал популярность Бузовой «уродливой новостью»
Ольга Бузова похвасталась своей возросшей популярностью, отметив, что теперь она – более популярная персона в стране даже чем президент Путин.
Обновлено в 03:33
Игры
Бета-тестирование Halo: Reach на PC стартует на будущей неделе
Обновлено в 09:27
Здоровье
Женщина сбросила 200 килограммов и впервые за долгие годы встала с дивана
Жительница американского штата Техас Лиз Эванс (Liz Evans) рассказала о том, как ей удалось за два года снизить вес более чем на 200 килограммов.
Обновлено в 11:15