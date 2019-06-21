Футбол

Родри выбрал «Манчестер Сити», а не «Баварию»Советский спорт 07:33

Полузащитник Атлетико Родри Эрнандес решил перейти в Манчестер Сити, сообщает Kicker. 22-летний испанец выбирал между чемпионами Испании и Германии Баварией. И после четырех недель размышления Родри остановился на варианте с Манчестер Сити, где он сможет работать под руководством Хосепа Гвардиолы.
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Родри выбрал «Манчестер Сити», а не «Баварию»

Советский спорт07:33

Родри решил перейти в «Манчестер Сити». Хочет поработать с Пепом

Sports.ru03:58

Родри станет игроком «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру05:33

СМИ: Родри согласился перейти в «Манчестер Сити»

Матч ТВ05:21

СМИ: Родри согласился перейти в «Манчестер Сити»

Sportbox.RU05:21

СМИ: Родри согласился на переход в «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс04:22

Родри, на которого претендовали «Бавария» и «Манчестер Сити», определился со своим будущим

Sport24.ru04:34
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