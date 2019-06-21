Футбол

Родри станет игроком «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 05:33

Хавбек мадридского "Атлетико" Родри в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити" . Согласно данным Kicker, 22-летний игрок выразил желание поработать с наставником "горожан" Хосепом Гвардиолой.
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Родри, на которого претендовали «Бавария» и «Манчестер Сити», определился со своим будущим

Sport24.ru04:34

СМИ: Родри согласился на переход в «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс04:22

СМИ: Родри согласился перейти в «Манчестер Сити»

Матч ТВ05:21

СМИ: Родри согласился перейти в «Манчестер Сити»

Sportbox.RU05:21

Родри станет игроком «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру05:33

Родри решил перейти в «Манчестер Сити». Хочет поработать с Пепом

Sports.ru03:58
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке «пересмотреть мировой порядок»

«Россия стремится пересмотреть мировой порядок и отвергнуть международную систему, которая десятилетиями обеспечивала мир», — заявила телеканалу подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Энергетика

«Татнефть» получила претензии от покупателей из-за проблем с «Дружбой»

"Татнефть" начала получать претензии от покупателей из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам генеральный директор компании Наиль Маганов.
Обновлено в 04:28
Космос

«Роскосмос» перенес запуск «Протона-М» с Байконура на резервную дату

Запланированный на 21 июня запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур был отложен, сообщается в Twitter госкорпорации «Роскосмос».
Обновлено в 02:17
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции

В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Авто

Genesis, Kia и Hyundai возглавили рейтинг надежности J.D. Power

Обновлено вчера в 14:56
Политика

Грузинский спецназ открыл огонь по протестующим в Тбилиси

Обновлено в 00:00
Политика

Путин назвал трагедией президентство Зеленского

Обновлено вчера в 08:21
Путешествия

Роспотребнадзор объявил безопасным купание в Черном море

Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют установленным в РФ санитарным нормам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам в Сочи.
Обновлено в 05:40
Политика

Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси

Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Бузова без штанов выступила перед школьниками в Кремле

Певица Ольга Бузова выступила перед выпускниками школ на концерте в Кремле.
Обновлено в 04:40
Футбол

Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»

Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной».
Обновлено в 05:52
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика

Поместный собор Филарета восстановил Киевский патриархат

Обновлено вчера в 07:21
Политика

Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР

Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Авто

Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены

Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого по делу о хищении

Обновлено вчера в 13:10
Экономика

Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Театры

Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Шура заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма

Певец Шура посетил YouTube-проект AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В беседе он рассказал, что Марину Хлебникову нужно лечить от алкоголизма.
Обновлено в 04:29
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Политика

Медведев пошутил о погоде в Москве

Обновлено в 06:28
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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