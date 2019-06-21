Футбол
Родри станет игроком «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 05:33
Хавбек мадридского "Атлетико" Родри в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити" . Согласно данным Kicker, 22-летний игрок выразил желание поработать с наставником "горожан" Хосепом Гвардиолой.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 08:58, Вашингтон
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Политика
Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
Обновлено в 04:44
Происшествия
На пляже в Петербурге произошла массовая драка
Как сообщили РЕН ТВ в пресс-службеВ результате случившегося задержаны 7 человек, их доставили для разбирательства в отдел полиции.
Обновлено в 05:29
Общество
Власти обещали парк жителям Красноярска, которые жаловались Путину
Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон Солнечный, жительница которого в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловалась на отсутствие социальной инфраструктуры, и пообещал, что в микрорайоне появится большой красивый парк, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы города Алена Лунева.
Обновлено вчера в 10:02
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Общество
Ученые заявили о смертельной опасности длинного рабочего дня
Ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции (Inserm) пришли к выводу, что рабочий день длительностью более десяти часов значительно повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Красноярском крае завуч сняла отпечатки пальцев у второклассников
Директор школы утверждает, что технически дактилоскопирования не производилось: «Красящего материала не было, а завуч показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные – покажут того, кто украл деньги».
Обновлено в 08:04
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Поводом стала его декларация за 2018 год, в которой народный избранник задекларировал доход в три копейки.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Иран пощадил американский военный самолет
Обновлено в 07:59
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Экономика
Биткойн подорожал до $9800 и вновь обновил годовой максимум
Ралли биткойна продолжается - в ходе торгов в пятницу стоимость криптовалюты превысила $9800 впервые более чем за год.
Обновлено в 08:20
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Политика
В Госдуму внесли проект об обязательном российском гражданстве у гидов
Депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) внес законопроект, которым предполагается закрепить обязательное наличие российского гражданства и высшего профессионального образования у работающих в РФ гидов-переводчиков и экскурсоводов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Барселона» предложила за Неймара €100 млн и Коутиньо
По информации издания, стартовое предложение «Барселоны» составило €100 млн и полузащитник Филиппе Коутиньо.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском.
Обновлено в 08:34
Театры
Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермского оперного театра
Можно сказать, что сотрудничество Курентзиса и Пермского театра останется на прежнем уровне, только у знаменитого дирижера уйдет статус "художественного руководителя".
Обновлено в 06:37
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Экономика
Заводы Ford в России продадут на торгах
Обновлено в 07:57
Футбол
Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит»
Аргентинский полузащитник Леандро Паредес может вернуться из ПСЖ в «Зенит».
Обновлено в 00:40
Наука
Британские учёные создали квантовый тип компьютерной памяти
Обновлено в 06:40
Космос
Инженеры NASA оснастили марсоход Mars-2020 колесами с шипами
13 июня специалисты NASA установили на него алюминиевые колеса с 48 шипами.
Обновлено в 02:56
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Компания Universal Music опубликовала на YouTube ранее не изданную версию песни лидера группы Queen Фредди Меркьюри Time Waits For No One.
Обновлено вчера в 11:45