Футбол

Родри станет игроком «Манчестер Сити»Евро-футбол.ру 05:33

Хавбек мадридского "Атлетико" Родри в ближайшее время станет игроком "Манчестер Сити" . Согласно данным Kicker, 22-летний игрок выразил желание поработать с наставником "горожан" Хосепом Гвардиолой.
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Родри выбрал «Манчестер Сити», а не «Баварию»

Советский спорт07:33

СМИ: Родри согласился на переход в «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс04:22

Родри станет игроком «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру05:33

СМИ: Родри согласился перейти в «Манчестер Сити»

Матч ТВ05:21

СМИ: Родри согласился перейти в «Манчестер Сити»

Sportbox.RU05:21

Родри, на которого претендовали «Бавария» и «Манчестер Сити», определился со своим будущим

Sport24.ru04:34

Родри решил перейти в «Манчестер Сити». Хочет поработать с Пепом

Sports.ru03:58
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Шоу-бизнес

Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд

Обновлено в 09:11
Автоспорт

Феттель предложил ФИА сжечь гоночные правила

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель отреагировал на решение Международной автомобильной федерации (ФИА) оставить в силе штраф гонщика на Гран-при Канады.
Обновлено в 13:16
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено вчера в 03:00
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента

Обновлено в 12:37
Политика

Артём Дзюба выругался матом в ходе «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 13:59
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Авто

GM-АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряд Chevrolet Niva

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Автоспорт

Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном

Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»

МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено в 05:16
Общество

Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»

Обновлено вчера в 09:51
Политика

Канделаки прервала молчание по ситуации в Грузии

Тина Канделаки на своём канале в Telegram прокомментировала акции протеста в Тбилиси, назвав их «многослойной провокацией», которая свидетельствует о провале.
Обновлено в 08:09
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, почему редко публикует фото сына

Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с популярной певицей Жанной Фриске. В 2013 году у пары родился сын Платон.
Обновлено в 11:42
Театры

Теодор Курентзис покидает пост худрука Пермского театра оперы и балета

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис покидает свой пост.
Обновлено в 06:12
Общество

Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата

Обновлено в 05:25
Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»

Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Жиркова по делу о взятке

Обновлено в 09:21
Политика

Иран получил предупреждение Трампа об ударах

Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Музыка

На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено вчера в 16:18
Футбол

Петр Чех официально вернулся в «Челси»

Легендарный голкипер Петр Чех, который завершил карьеру после поражения в финале Лиги Европы, официально вернулся в свой бывший клуб.
Обновлено в 06:08
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Общество

Ночь на 22 июня станет самой короткой в году

Отмечается, что 21 июня, в день солнцестояния, солнце поднимается в полдень на максимальную высоту над горизонтом и находится там некоторое время.
Обновлено в 06:03
Финансы

Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостях

Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Обновлено в 12:29
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Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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