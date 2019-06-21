Футбол

Родри решил перейти в «Манчестер Сити». Хочет поработать с ПепомSports.ru 03:58

Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес определился со своим будущим. Испанский футболист решил перейти не в «Баварию», а в «Манчестер Сити», утверждает Kicker. Родри хочет поработать с Пепом Гвардиолой.
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Родри, на которого претендовали «Бавария» и «Манчестер Сити», определился со своим будущим

Sport24.ru04:34

Родри станет игроком «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру05:33

СМИ: Родри согласился перейти в «Манчестер Сити»

Sportbox.RU05:21

СМИ: Родри согласился перейти в «Манчестер Сити»

Матч ТВ05:21

СМИ: Родри согласился на переход в «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс04:22

Родри решил перейти в «Манчестер Сити». Хочет поработать с Пепом

Sports.ru03:58
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Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
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В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
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Беженцы из Сирии и Египта пытались сбежать в Финляндию через Выборг

Оперативники ФСБ задержали на автовокзале в Выборге двух молодых беженцев: один из них прибыл в Россию из Египта, а другой из Сирии, сообщили Gazeta.SPb в ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти 21 июня.
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Сотрудника ФСБ в Петербурге арестовали за взятку в 10 млн рублей

В Петербурге за посредничество в передаче взятки арестован оперативный сотрудник ФСБ Кирилл Либен.
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Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

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Энтузиасты построили кемпер на базе Ford Raptor

Специалисты компании MegaRexx Trucks построили кемпер для путешествий на базе Ford Raptor.
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Начальник саратовской почты подозревается в превышении полномочий

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КС Украины признал законным решение Зеленского о роспуске Рады

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В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
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Белоруссия назвала срок полного вытеснения в Россию грязной нефти

«Завершающий этап на северном направлении — вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут — Полоцк — продлится до 15 августа 2019 года», — сообщили в концерне.
Обновлено в 05:30
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СК признал ошибкой идею сажать медиков за врачебные ошибки

В СКР объяснили публикацию законопроекта, предусматривающего лишение свободы медиков, ошибкой: на сайте был опубликован вариант документа, обсуждавшийся в 2018 году и раскритикованный профессиональным врачебным сообществом.
Обновлено в 05:03
Общество

Раскрыта смертельная опасность долгого рабочего дня

42 542 человек работали больше 10 часов, а 14 481 имели долгий рабочий день в течение более десяти лет.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Экономика

Счетная палата снова нашла нарушения в Минкомсвязи

В Министерстве цифрового развития, связи массовых коммуникаций найдены нарушения.
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Обновлено в 05:16
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ЦБ РФ разработал задачник по финансовой грамотности для школьников

Банк России подготовил сборник математических задач "Основы финансовой грамотности" для школьников 1-11 классов, сообщается на сайте ЦБ.
Обновлено в 03:45
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Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
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В Сети показали Lada 4x4 с АКПП

Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
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Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика

ЦБ проверил устойчивость банков при новом «идеальном шторме»

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Обновлено в 04:57
Происшествия

Василий Бойко-Великий принял арест стоя

Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

Восьмой бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Бизнесмен из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний "Биоресурс" и "Гранит-ПМГ" Роман Стародубец, входивший в так называемый лондонский список уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, в пятницу вернулся в Россию, сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
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«Вегас» планирует обменять Гусева

За СКА Гусев выступал с 2015 по 2019 год. В апреле нынешнего года подписал контракт с «Вегасом», но не провёл за команду ни одного матча.
Обновлено в 02:59
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
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Серые начинают и выигрывают. Как в своей междоусобной войне силовики использовали чиновников, полицию, разгневанных журналистов и самого Ивана Голунова. Версия Андрея Сухотина

Ивану Голунову не повезло, что в это время он писал свое расследование о ГБУ "Ритуал", контактировал с главой департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексеем Немерюком и настойчиво пытался добиться обратной связи от московского управления ФСБ и Марата Медоева.
Обновлено в 02:00
Авто

Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены

Обновлено в 04:06
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Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
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