Футбол

Родри перешел из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 миллионов евроСоветский спорт 11:41

Атлетико объявил о переходе полузащитника Родри Эрнандеса в Манчестер Сити. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро именно такой размер отступных был прописан в контракте футболиста.
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«Атлетико» объявил о продаже Родриго в «Манчестер Сити» за € 70 млн

Чемпионат11:02

«Манчестер Сити» выплатил клаусулу футболиста «Атлетико» за €70 млн

Sport.ru13:30

Хавбек «Атлетико» перешел в «Манчестер Сити»

Матч ТВ11:15

«Атлетико» сообщил, что «Манчестер Сити» выплатит сумму отступных за Родри

Спорт-Экспресс11:10

🎉Феликс в «Атлетико» за 126 млн евро, Родри – в «Ман Сити», «Локо» выкупил Крыховяка. Трансферный дайджест Sports.ru🔁

Sports.ru16:00

«Атлетико»: «Манчестер Сити» выкупил контракт Родри

Евро-футбол.ру11:23

«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико» за 70 млн евро

Soccer.ru11:18
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Футбол

Азар подарил Рикельме футболку, в которой сыграл последний матч за «Челси»

28-летний бельгиец подрали аргентинцу футболку, в которой провел свой последний официальный матч за "Челси".
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Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
Обновлено в 16:11
Общество

Маслякова хотят лишить прав на КВН

ООО "Группа 7" подала в суд по интеллектуальным правам иск против признания товарного знака КВН общеизвестным за телевизионным творческим объединением "АМИК", генеральным директором которого является Александр Масляков.
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сомнение в необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы.
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Эпидемия ВИЧ распространилась на новые российские регионы

Согласно докладу Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год, число регионов, где более 1 процента жителей является носителями ВИЧ, увеличилось.
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Общество

Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд руб. Об этом, как говорится в сообщении на сайте правительства региона, губернатор Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина, а также членов правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, которую возглавляет вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Названы имена нескольких погибших подводников

Baza называет имена еще нескольких погибших, помимо Дениса Опарина.
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Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено в 12:33
Музыка

Молодые музыканты со всего мира приедут в Хакасию

С 10 по 15 сентября в республике пройдет III Международный фестиваль классической музыки: Молодые музыканты мира в Хакасии.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск

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Обновлено вчера в 23:31
Авто

Renault Captur сменил поколение

Французская автомобилестроительная компания Renault презентовала второе поколение модели Captur.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено в 19:03
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В Минске во время салюта погибла женщина

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Происшествия

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Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
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Здоровье

В Бийске закрыли отделение травматологии из-за нехватки кадров

В Бийске закрыли отделение травматологии горбольницы. Причина - острая нехватка медработников.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике

Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
Обновлено в 16:59
Футбол

Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.
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Шоу-бизнес

Фолловеры подозревают, что Маша Распутина снова сделала пластику носа

Внимательно рассмотрев снимок, фолловеры сошлись во мнении, что, скорее всего, недавно Маша изменила форму носа.
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Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило соцсети

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Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак бывшего футболиста сборной России и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина с Алисой Казьминой.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин: Россия заинтересована в восстановлении отношений с ЕС

Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с Евросоюзом и готова к конструктивному диалогу со всеми политическими силами, получившими поддержку европейцев, заявил лидер страны Владимир Путин.
Обновлено в 22:12
Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Политика

Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Позднее Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях договора.
Обновлено в 08:05
Происшествия

14 моряков-подводников погибли в результате пожара

14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, — сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

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Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.
Обновлено в 13:24
Как работают Яндекс.Новости?
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