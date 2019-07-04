Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Мадридский клуб подтвердил, что «горожане» активировали пункт в контракте футболиста о выкупе за прописанную сумму отступных.

«Атлетико» подтвердил, что Родри переходит в «Манчестер Сити»

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