Футбол
«Атлетико» подтвердил, что Родри переходит в «Манчестер Сити»Sports.ru вчера в 10:57
Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Мадридский клуб подтвердил, что «горожане» активировали пункт в контракте футболиста о выкупе за прописанную сумму отступных.
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В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
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В Ингушетии избили семилетнюю девочку
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В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
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Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
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В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый «Туламашзаводом», оснащён гибридным двигателем.
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Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Челси»
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Семь причин поступка
Около трети информантов предпочитали не рассказывать никому о том, что стали потенциальными донорами.
Обновлено в 18:55
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Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
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«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
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Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
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Кино
Создатель франшизы Cyberpunk 2077 намекает на фильм с Киану Ривзом
Скажу, что благодаря участию Киану Ривза в игре, создание фильма стало более реальным.
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CBS: несколько человек ранены при нападении в медицинском центре в США
Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения, совершенного в медицинском центре американского города Питерсберг (штат Вирджиния).
Обновлено в 20:01
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Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях
Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13
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Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:55
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Папа Римский попросил Путина молиться за него
Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.
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Обновлено в 22:11
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Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram
Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
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ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
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Общество
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1 июля на борту атомной подлодки АС-31 «Лошарик» произошел пожар во время батиметрических измерений — изучения рельефа дна Баренцева моря.
Обновлено в 09:10
Музыка
Музыку Катамадзе удалили из «Яндекса» и «ВКонтакте»
Альбомы и синглы грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе удалены из российских медиаплееров iTunes, Google Play Music, а также из «Яндекс.Музыки» и «ВКонтакте».
Обновлено 02 июля в 12:45
Здоровье
Врачи рассказали, почему опасно спать с кошкой
Обновлено в 17:24
Экономика
Бизнес нашел способ снизить цены на семгу
С письмом ознакомились «Известия». На Печоре сконцентрирован вылов семги — атлантического лосося.
Обновлено в 20:13
Общество
Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области
Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04