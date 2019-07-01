Футбол

Родри перешел из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 миллионов евроСоветский спорт 11:41

Атлетико объявил о переходе полузащитника Родри Эрнандеса в Манчестер Сити. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро именно такой размер отступных был прописан в контракте футболиста.
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🎉Феликс в «Атлетико» за 126 млн евро, Родри – в «Ман Сити», «Локо» выкупил Крыховяка. Трансферный дайджест Sports.ru🔁

Sports.ru16:00

«Атлетико» объявил о продаже Родриго в «Манчестер Сити» за € 70 млн

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Хавбек «Атлетико» перешел в «Манчестер Сити»

Матч ТВ11:15

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Sport.ru13:30

«Атлетико»: «Манчестер Сити» выкупил контракт Родри

Евро-футбол.ру11:23

«Манчестер Сити» выкупил Родри у «Атлетико» за 70 млн евро

Soccer.ru11:18
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:43, Вашингтон
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ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
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