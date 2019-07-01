Атлетико объявил о переходе полузащитника Родри Эрнандеса в Манчестер Сити. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро именно такой размер отступных был прописан в контракте футболиста.

Родри перешел из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро

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