Футбол

Родри хочет покинуть «Атлетико». Он может перейти в «Манчестер Сити»ProstoProSport 05:30

Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес хочет покинуть мадридский клуб. Как сообщает Marca, 22-летний хавбек уже заявил об этом руководству команды.
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«Бавария» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Атлетико»

Советский спорт07:54

«Манчестер Сити» активировал опцию выкупа Родри у «Атлетико», «Бавария» готова повторить предложение

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Родри хочет покинуть «Атлетико». Он может перейти в «Манчестер Сити»

ProstoProSport05:30

«Манчестер Сити» согласился заплатить сумму отступных за Родри

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Родри хочет покинуть «Атлетико», его клаусулу готовы активировать два клуба

Чемпионат07:36

Источник: «Манчестер Сити» согласился заплатить за Родри 70 миллионов евро

Спорт-Экспресс06:50

Родри заявил «Атлетико» о желании уйти, но на него претендует не только «Ман Сити»

Sports.ru08:59
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

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Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

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Второй иностранный арбитраж получил право работать в России

Новак назвал позитивной тенденцией выдачу разрешений властями РФ Гонконгскому и Венскому арбитражам.
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Меркель назвала дату проведения встречи «Нормандского формата»

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о назначении встречи советников лидеров стран «Нормандского формата» на следующий месяц.
Обновлено в 08:25
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Шесть воронежских врачей стали лучшими в РФ

Шесть врачей из Воронежской области стали вошли в число победителей всероссийского конкурса.
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Футбол

Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини

Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.
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С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
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Экономика

Российский рис начал заканчиваться

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Гаджеты

Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку

В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
Обновлено в 10:22
Футбол

С кем сыграют «Нефтчи» и «Сабаил» в квалификации Лиги Европы

"Карабах" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги чемпионов >> По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с молдавским клубом "Сперанца".
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Евгений Петросян заявил, что ему надоели вопросы о Степаненко

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Политика

Глава партии Зеленского пообещал установить в ДНР и ЛНР украинские флаги без помощи оружия

Председатель партии «Слуга народа» Разумков пообещал вернуть Донбасс в состав Украины "информационным оружием".
Обновлено в 13:38
Музыка

У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления

С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
Обновлено в 05:19
Наука

Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен

Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Политика

Оппозиционного чеченского блогера депортируют в Россию из Европы

Блогер чеченского происхождения Тумсо Абдурахманов сообщил, что пограничной службой Польши принято решение о его депортации.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика

МТС вернется в салоны «Связного»

Сим-карты «Мегафона» и «Вымпелкома» ритейлеры начал распространять в 2015 г. после двухлетнего перерыва, вызванного как раз заключенным между МТС и «Связным» крупным контрактом.
Обновлено в 13:26
Авто

АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Общество

Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово

Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 12:53
Политика

Трамп решил назначить нового главу Пентагона

Новым и.о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:42
Авто

АвтоВАЗ решил проблему некачественной покраски Lada 4x4

Российский автогигант «АвтоВАЗ» сообщил автолюбителям нашей страны приятную новость.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Самыми молодыми регионами страны названы Чеченская Республика и Республика Тыва.
Обновлено в 13:31
Интернет

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Обновлено в 06:54
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Политика

Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
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Транспорт

Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев

Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 11:25
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
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