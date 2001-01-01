Родри хочет покинуть «Атлетико». Он может перейти в «Манчестер Сити»ProstoProSport 05:30

Полузащитник «Атлетико» Родри Эрнандес хочет покинуть мадридский клуб. Как сообщает Marca, 22-летний хавбек уже заявил об этом руководству команды.

Спорт день за днем

Родри хочет покинуть «Атлетико». Он может перейти в «Манчестер Сити»

Спорт день за днем

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