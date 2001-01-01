Футбол
«Манчестер Сити» активировал опцию выкупа Родриго у «Атлетико»Еженедельник Футбол 07:34
Англичане уже ведут переговоры с игроком. По информации журналиста Фабрицио Романо, который сотрудничает с The Guardian, «Сити» уведомил мадридцев об активации опции выкупа Родри за 70 миллионов евро.
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Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков
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Группа Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля «Усадьба Jazz»
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Футбол
Арестован экс-глава УЕФА Платини
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Обновлено в 04:26
Происшествия
Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова
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Обновлено в 10:35
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили
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Обновлено в 07:48
Космос
ALMA увидела древнейшее слияние галактик
Астрономы открыли самый удаленный и, следовательно, самый ранний пример слияния галактик.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Сын забрал Бари Алибасова из больницы
Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что с утра находился в больнице и ждал готовности анализов, пока отец спал.
Обновлено вчера в 07:46
Армия и оружие
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Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54
Энергетика
Дания заплатит за задержку «Северного потока-2»
С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.
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Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
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Армия и оружие
Шойгу предложил воевать по-новому
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Житель Татарстана, избитый участковыми, отсудил у МВД 100 тыс. рублей
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В Казахстане обнаружили поселение саков
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Происшествия
Следственный комитет завел дело после смерти биатлониста в Крыму
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Футбол
«Реальное время»: «Севилья» ведет активные переговоры по Чалову
По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
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Политика
В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках
Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.
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Наука
Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Обновлено в 09:44