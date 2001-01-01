«Манчестер Сити» активировал опцию выкупа Родриго у «Атлетико»Еженедельник Футбол 07:34

Англичане уже ведут переговоры с игроком. По информации журналиста Фабрицио Романо, который сотрудничает с The Guardian, «Сити» уведомил мадридцев об активации опции выкупа Родри за 70 миллионов евро.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Кино «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.

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Политика Меркель назвала условие снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ослабление антироссийских санкций возможны при условиях выполнения минских договоренностей.

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Шоу-бизнес Сын забрал Бари Алибасова из больницы Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что с утра находился в больнице и ждал готовности анализов, пока отец спал.

Армия и оружие Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.

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