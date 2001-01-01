Футбол

«Манчестер Сити» активировал опцию выкупа Родриго у «Атлетико»Еженедельник Футбол 07:34

Англичане уже ведут переговоры с игроком. По информации журналиста Фабрицио Романо, который сотрудничает с The Guardian, «Сити» уведомил мадридцев об активации опции выкупа Родри за 70 миллионов евро.
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