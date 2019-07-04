Футбол

Родри: «Манчестер становится более голубым»Евро-футбол.ру вчера в 14:25

Город становится более голубым. Я выбрал "Сити" из-за тех задач, которые они ставят. С момента прибытия Хосепа Гвардиолы "горожане" радикально изменились и стали одной из самых страшных команд Европы.
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Родри: «Манчестер становится более голубым»

Евро-футбол.рувчера в 14:25

«Манчестер Сити» заключил 5-летний контракт с Родри

Sports.ruвчера в 07:07

Родри: стиль и амбиции «Манчестер Сити» захватывают меня

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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Родри из испанского «Атлетико»

РИА Новостивчера в 07:35

Родри подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Soccer.ruвчера в 07:49

Родри перешел из «Атлетико» в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатили рекордную сумму

Спорт-Экспрессвчера в 07:27

«Манчестер Сити» объявил о подписании Родри

Советский спортвчера в 07:23
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Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

Обновлено вчера в 06:30
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В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
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ESPN: Тите покинет сборную Бразилии после Кубка Америки

Главный тренер сборной Бразилии Тите покинет пост после финального матча Кубка Америки-2019.
Обновлено в 00:13
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Экономика

«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

Финская корпорация Neste продает "Татнефти" свой топливно-розничный бизнес в России, состоящий из 75 АЗС и терминала в Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:23
Футбол

Украинский футболист намерен нанести травму игроку «Краснодара»

Обновлено вчера в 08:12
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено вчера в 08:49
Гаджеты

Отделение Samsung в Австралии обвинили в недобросовестной рекламе

На Samsung в Австралии подала иск Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), а причиной стала недобросовестная реклама.
Обновлено вчера в 04:49
Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Спорт

Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Общество

В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан

В Минприроды поступило предложение создать пункты приема ягод в поселках городского типа для их дальнейшей продажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:02
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии

В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

Названы сроки начала поставок С-400 в Турцию

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын рассказал о начале поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400 Анкаре.
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес

Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс

Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено вчера в 19:23
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО

Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился

Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал потенциальную стоимость строительства транспортной системы Hyperloop Москва—Петербург как для инвестора, так и для пассажира.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего и началось извержение.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры

Как пояснил глава «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, абоненты предпочитают использовать мессенджеры как для переписки, так и для бесплатных звонков — поскольку мобильный интернет стал относительно недорог, а качество связи повысилось.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане

Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после беседы, состоявшейся в Папской библиотеке Апостольского дворца и продолжавшейся 45 минут.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка

Обновлено в 02:27
Общество

В Роструде уточнили порядок платы работающим за отпускников

Работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе на основании отдельно заключаемого трудового договора, пишет «Российская газета».
Обновлено в 01:26
Происшествия

Из колонии в Красноярском крае сбежал осужденный

Обновлено в 02:53
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