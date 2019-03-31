Футбол

Родолфо в матче со «Спартаком» получил травму мышцы бедраРИА Новости 10:01

Ахмат — Спартак
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Андрей Семенов
6′
7′
Луис Адриано
Беким Балай
9′
16′
Зе Луиш
Заурбек Плиев
18′
21′
Сальваторе Боккетти
61′
Александр Ташаев
Георгий Мелкадзе
Андрей Семенов
63′
64′
Дмитрий Комбаров
Айртон Дантас
68′
Луис Адриано
Родольфо
Зоран Нижич
72′
Олег Иванов
77′
Раванелли
Бернард Бериша
77′
78′
Айртон Дантас
Беким Балай
Аблай Мбенг
82′
83′
Георгий Мелкадзе
87′
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
90′
Аяз Гулиев
90′+3′
Денис Глушаков
Футболист "Ахмата" Родолфо в матче 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" получил травму двуглавой мышцы бедра, сообщается на сайте грозненского клуба. Встреча "Ахмат" - "Спартак" прошла в субботу в Грозном и завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ахмат» в понедельник объявит сроки восстановления Родолфо

Sportbox.RU10:20

«Ахмат» в понедельник объявит сроки восстановления Родолфо

Матч ТВ10:20

Родолфо не смог доиграть матч с «Ахматом» из-за травмы

ProstoProSportвчера в 11:35

Родолфо в матче со «Спартаком» получил травму мышцы бедра

РИА Новости10:01

У Родолфо повреждение двуглавой мышцы бедра

Soccer.ru08:01

Защитник «Ахмата» Родолфо в матче со «Спартаком» получил травму мышцы бедра

Советский спорт10:11

«Ахмат» — «Спартак»: Родолфо получил травму и покинул поле на каре

Чемпионатвчера в 11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Политика

Более 600 сообщений о нарушениях зафиксировано на выборах на Украине

Обновлено в 08:50
Политика

Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске

Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Наука

Названы основные причины появления рака груди

Обновлено в 08:55
Баскетбол

Дабл-дабл Голдена помог «Автодору» обыграть «Зелена-Гуру»

Обновлено в 10:53
Происшествия

На берегу Финского залива спасли двух истощенных тюленят

Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.
Обновлено в 09:04
Единоборства

Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау

Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

39-летняя Альбина Джанабаева опубликовала фото в наряде с экстремальным декольте

Обновлено в 09:34
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Обновлено в 09:21
Экономика

С инвестициями по жизни

По оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации страховщиков жизни, по итогам 2018 года общий объем страховых премий страховщиков жизни вырос по почти на треть и достиг 478 млрд руб. При этом почти весь рост основан на продажах одного продукта — инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
Обновлено в 07:04
Экономика

Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Шесть человек погибли при падении джипа с высоты в Непале

Как минимум шесть человек погибли в результате падения джипа с высоты 200 метров на востоке Непала.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Китае 18 детей пострадали в результате торнадо

Обновлено в 07:48
Политика

ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими

По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Политика

На Украине бюллетени для выборов хранили в кастрюле в холодильнике

Выяснилось, что на одном из участков в Никопольском районе Днепропетровской области бюллетени хранили в кастрюле, спрятанной в холодильник.
Обновлено в 09:50
Общество

Несколько сотен новых спортплощадок обустроят в Москве в 2019 году

Обновлено в 02:37
Происшествия

На обочине дороги в ХМАО обнаружилась свалка полицейских документов

Возле автомобильной дороги в Советском районе Югры обнаружилась свалка полицейских документов - протоколов и постановлений.
Обновлено в 07:14
Музыка

Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения кабеля связи

Следствие ОМВД России по Тверскому району возбудило уголовное дело по факту хищения фрагмента кабеля связи в технологическом коллекторе у Большого Москворецкого моста.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Политика

Трамп сократил помощь странам Центральной Америки из-за мигрантов

США и мигранты В ноябре 2018 года на территории Мексики сформировался «караван мигрантов» из нескольких тысяч жителей стран Центральной Америки.
Обновлено в 02:49
Единоборства

Тимофей Настюхин нокаутировал Эдди Альвареса в первом раунде

Обновлено в 06:29
Политика

Помпео рассматривает введение мер против РФ в связи с Венесуэлой

Государственный секретарь США Майкл Помпео вскоре решит, какие меры Вашингтон примет в отношении Москвы в связи с ее поддержкой Каракаса.
Обновлено в 11:13
Общество

Примкнувшие к манифестации в Брюсселе «желтые жилеты» устроили погром

К многотысячной манифестации в Брюсселе в защиту климата в воскресенье примкнули, как предполагается, несколько сотен представителей движения "желтых жилетов", часть которых оказалась хулиганами и погромщиками.
Обновлено в 10:16
Политика

Основная борьба на украинских выборах идет за второе место

Явка на 15:00 составляет 43,8% избирателей.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции

Обновлено в 09:56
Культура

СБУ нашла в песне «Маленькая страна» Наташи Королевой экстремизм

Ведомство нашло в ее творчестве призыв к экстремизму, рассказала певица в эфире телеканала НТВ.
Обновлено в 01:04
Политика

Путин не спасет: политологи прочат России ожесточенный передел власти

Ближайшие несколько лет могут привести Россию к масштабной войне элит, в которой все выступят против всех, а роль главы государства Владимира Путина на этом фоне начнет ослабевать – президент перестанет быть авторитетом и последней инстанцией.
Обновлено в 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное