Родолфо в матче со «Спартаком» получил травму мышцы бедраРИА Новости 10:01

Футболист "Ахмата" Родолфо в матче 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" получил травму двуглавой мышцы бедра, сообщается на сайте грозненского клуба. Встреча "Ахмат" - "Спартак" прошла в субботу в Грозном и завершилась со счетом 3:1 в пользу столичной команды.

Родолфо в матче со «Спартаком» получил травму мышцы бедра

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