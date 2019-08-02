Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньгиРИА Новости 13:46
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
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Происшествия
Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима предпринимателя Дмитрия Шалая, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:38
Политика
В Госдуме предложили штрафовать участников митингов на миллион
Член Государственной думы от партии «Единая Россия» Михаил Старшинов заявил, что штрафы за участие в несогласованных митингах следует повысить до одного миллиона рублей.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Обновлено в 11:22
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Политика
Сеул исключит Японию из списка «доверенных партнеров»
Сеул намерен предпринять зеркальные ответные меры в отношении Японии, которая усилила контроль за поставками в Южную Корею электронных компонентов, исключив ее из списка «благонадежных» покупателей.
Обновлено в 06:36
Авто
Volkswagen проводит тесты нового кроссовера для России
Автомобиль был замечен во время испытаний. Уже известно, что версия для Южной Америки и России получит "имя" Volkswagen Tarek.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Горнолыжный трамплин на Воробьевых горах достроят в 2020–2021 годах
Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ и заявил, что старые трамплины снесены, сейчас идет строительство нового в соответствии с международными требованиями.
Обновлено в 10:15
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже
В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.
Обновлено в 11:50
Политика
Трамп готов участвовать в переговорах по Донбассу, заявил Волкер
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что допускает участие американского лидера Дональда Трампа в переговорах по разрешению конфликта в Донбассе.
Обновлено в 16:23
Наука
Археологи нашли на дне Нила древний храм «египетской Атлантиды»
На дне Средиземного моря археологи обнаружили руины главного храма древнего города Гераклион, который затонул.
Обновлено в 16:00
Наука
Названа главная основная причина развития рака
Научные специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки) определили, что главной и основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53.
Обновлено в 14:46
Политика
США ввели санкции против двух венесуэльских силовиков
США ввели санкции против двух высших чинов силовых ведомств Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Обновлено в 10:51
Кино
Джаред Лето может сыграть серийного убийцу в фильме «Мелочи»
Обновлено в 16:37
Финансы
Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%
Банк «Траст» нарастил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» с 5,7 до 25,5%. Об этом говорится в материалах банка.
Обновлено в 14:04
Музыка
Кэти Перри заплатит за плагиат почти три миллиона долларов
Жюри присяжных в Лос-Анджелесе обязало американскую певицу Кэти Перри выплатить $2,78 миллиона за плагиат при создании песни Dark Horse.
Обновлено вчера в 21:49
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
В октябре текущего года на заводе FAW и Toyota в Поднебесной сойдет с конвейера версия кроссовера RAV4 с более глобальными изменениями.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.
Обновлено в 12:55
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Происшествия
38-летний боксер покончил с собой
38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса
В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Общество
Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам
Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада
Обновлено в 15:48
Футбол
Макелеле вернулся в «Челси» в роли тренера
Экс-полузащитник "Челси" Клод Макелеле вернулся в английский клуб в качестве тренера, информирует пресс-служба "синих".
Обновлено в 13:10
Футбол
ЦСКА сделал «Интеру» предложение по Пушкашу
Минувший сезон Пушкаш провёл в Серии B, выступая за «Палермо». На счету форварда 9 голов и три результативные передачи в 33 матчах.
Обновлено в 16:00