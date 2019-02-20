Родители устроили самосуд над пятиклассником в ПриморьеГазета.Ru 03:40

Родители устроили самосуд на пятиклассником, который агрессивно вел себя по отношению к другим детям.

Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье

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