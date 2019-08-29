Происшествия
ИзвестияОтец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
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с чего всё началось
По словам отца, тело Сони пришло из Турции без некоторых внутренних органов.ТВКвчера в 10:37
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