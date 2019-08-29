По словам отца, тело Сони пришло из Турции без некоторых внутренних органов.

с чего всё началось

Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Политика Партия Зеленского выдвинула в Раде кандидата в премьеры Партия "Слуга народа" внесла в Верховную раду кандидатуру советника президента Гончарука на пост премьер-министра.

Гаджеты В популярном приложении для Android нашли вирус Из каталогов приложений программу уже удалили, однако скачать ее успели уже более 100 млн раз.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Армия и оружие Со сроками получения гиперзвукового оружия определились в США Журнал Army сообщает, что Вооруженные силы США активизировали работу над системой гиперзвукового оружия.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Политика Сенцова доставили в СИЗО «Лефортово», заявил депутат Рады Украинец Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Происшествия Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.

Культура Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.

Шоу-бизнес Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.

Происшествия ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.

Экономика Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».

Происшествия Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц На сайте госзакупок объявлен тендер на выполнение научно-исследовательской работы по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в Российской Федерации".

Экономика Росстат назвал объем теневой экономики России Объем "невидимой" экономики России составил 11,7 трлн руб. или 12,7% ВВП в 2017 году, следует из данных Росстата, сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Общество Минпросвещения разработало кодекс поведения учителей в соцсетях Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики педагогов, описывающий в том числе и нормы поведения учителей в соцсетях.

Общество Росконтроль назвал опасные куриные котлеты Эксперты Росконтроля проверили куриные котлеты брендов: «Петелинка», «Первая свежесть», «Троекурово», «Петровские деликатесы», «МясновЪ» и «О’кей».