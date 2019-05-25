Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуютРИА Новости вчера в 19:42
Родители ученицы, которая пришла на выпускной в школе Владивостока в форме полицейского, будут оштрафованы, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД. В соцсетях и местных СМИ ранее появилось видео, снятое у одной из школ во Владивостоке.
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с чего всё началось
Девочке в полицейской форме выписали штраф за то, что она была с погонами.Говорит Москвавчера в 08:17
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Культура
Галкин прокомментировал новые итоги детского «Голоса»
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона
Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает BFM TV.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено 23 мая в 05:26
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливе
В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Политика
НАТО требует от России покинуть Крым
Председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, призвал Россию покинуть Крым, прекратить «поддержку боевиков» в Донбассе и освободить украинских моряков.
Обновлено 22 мая в 11:03
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по территории ЛНР более 30 боеприпасов
ВСУ за минувшие сутки выпустили по территории ЛНР более 30 боеприпасов.
Обновлено 23 мая в 06:57
Политика
Британский премьер Тереза Мэй со слезами объявила об отставке
Тереза Мэй со слезами объявила о решении оставить пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании, а, следовательно - и должность премьер-министра страны.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в субботу
В субботу в столичном регионе ожидается восточный ветер 5-10 м / с. В ночные часы синоптики прогнозируют дождь и грозы, южный и юго-западный ветер 5-10 м / с. Во время грозы порывы ветра могут достигать 17 м / с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 00:37
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено вчера в 10:32
Общество
Россиян предупредили о потерях сбережений из-за СМС с кодами
В последнее время участилась практика запроса кодов из СМС-сообщений банковскими сотрудниками, что может привести к массовой потере средств клиентами финансовых организаций.
Обновлено вчера в 05:21
Авто
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа
Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено вчера в 06:07
Баскетбол
«Химки» сравняли счёт в серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом
Обновлено вчера в 14:11
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено вчера в 06:45
Экономика
В российских магазинах упали цены на красную икру
«Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено вчера в 02:11
Космос
Глава NASA объявил о запуске проекта по созданию лунной станции
Обновлено вчера в 11:05
Кино
Хабенский и Бондарчук исполнили модный танец
Совсем скоро в Сочи начнет работу 30-й "Кинотавр". В преддверии юбилейного кинофестиваля актеры и режиссеры исполнили модный танец.
Обновлено 23 мая в 07:25
Армия и оружие
Армия Хафтара продвигается к югу и востоку от Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвигается к югу и востоку столицы Триполи, сообщил РИА Новости директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Кадыров прокомментировал слухи о назначении вице-премьером России
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг слухи о назначении на пост полпреда СКФО и вице-премьера РФ.
Обновлено вчера в 11:21
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие
Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению
В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 16:27
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Самый длинный маршрут «Майской велопрогулки» отменили из-за дождей
Самый длинный маршрут "Майской велопрогулки" отменили из-за дождей.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Под Челябинском погиб подросток, бросившийся спасать детей
Два десятилетних мальчика играли на краю карьера и упали в воду. 13-летний подросток бросился их спасть и утонул.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
Обновлено в 00:28
Авто
Отечественный спорткар Marussia превратят в электромобиль
Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и конструкторское бюро «Спектр» приступают к созданию нового электромобиля на базе российского спорткара Marussia.
Обновлено вчера в 12:53