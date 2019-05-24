Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуютРИА Новости вчера в 19:42

Родители ученицы, которая пришла на выпускной в школе Владивостока в форме полицейского, будут оштрафованы, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МВД. В соцсетях и местных СМИ ранее появилось видео, снятое у одной из школ во Владивостоке.

с чего всё началось

Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского. Ранее в школе РИА Новости рассказали, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка.

Шоу-бизнес Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны Сегодня, 25 мая, Кристина Орбакайте празднует день рождения. Певице и старшей дочери Аллы Пугачевой исполнилось 48 лет.

Футбол Жардим планирует остаться в «Монако» Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".

Происшествия В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов Сотрудники МЧС обнаружили в тайге тело одного из четырех туристов, пропавших в горах Хакасии в минувшем ноябре, сообщает СУСК региона.

Политика В Крыму заявили о готовности запустить международный роуминг Крым готов начать предоставлять услуги международного роуминга для иностранных операторов связи, сообщил глава крупнейшего оператора в регионе – компании "К-Телеком" Владимир Зайцев.

Политика В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.

Общество Тысячи сотрудников завода под Оренбургом лишились работы На ЮУМЗе вышел приказ о сокращении всех без исключения сотрудников завода — а это 2938 человек, — пишет Orsk.ru.

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.

Политика Трибунал ООН сегодня примет решение по керченскому инциденту Сегодня трибунал ООН по морскому праву примет решение по иску Украины к России об освобождении моряков, задержанных к Керченском проливе 25 ноября прошлого года за нарушение российской границы.

Культура Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет конфликта Рэпер попросил у отца Децла Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу "Песни" номера, посвященного Децлу.

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

Политика Киев признал зависимость от торговли с Россией Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Общество Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.

Общество Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2 Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Шоу-бизнес Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов» После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.

Происшествия Автомобиль выехал на автобусную остановку в Нижнем Новгороде Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта.