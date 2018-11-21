Напомним, недовольство, связанное с анкетами о патриотизме, высказали родители санкт-петербургских школьников в апреле 2018 года.

с чего всё началось

В плане говорится также, что учителя должны проводить со школьниками «мероприятия по формированию законопослушного поведения, в том числе беседы о недопустимости участия детей в несанкционированных акциях», «беседовать по вопросам профилактики экстремизма и патриотического воспитания».

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