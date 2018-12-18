Футбол

Родионов покинул пост генерального директора «Спартака»
Вести.Ru
10:04

В Москве завершилось заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак". Генеральный директор красно-белых Сергей Родионов по личной инициативе покинул свой пост. Его обязанности будет исполнять Наиль Измайлов.
Вести.Ru10:04

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СМИ: Родионов может покинуть пост гендиректора «Спартака»

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СМИ: Родионов может покинуть пост гендиректора «Спартака»

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время генеральный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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