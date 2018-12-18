Футбол

Родионов покинул пост гендиректора «Спартака»
Газета.Ru
10:17

Как передает официальный сайт красно-белых, Родионов назначен спортивным директором команды. Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов стал исполняющим обязанности гендиректора, при этом он сохранил свой нынешний пост. Совет директоров остался недоволен выступлением клуба в еврокубках.
Газета.Ru10:17

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СМИ: Родионов может покинуть пост гендиректора «Спартака»

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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время генеральный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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