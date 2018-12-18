Футбол

Сергей Родионов покинул пост гендиректора ФК «Спартак»
Известия
11:01

Родионова перевели на пост спортивного директора столичного клуба. Ранее сообщалось, что он может перейти на работу в клубной академии, напоминает RT. В руководстве ФК его сменил Наиль Измайлов, назначенный исполняющим обязанности гендиректора.
Известия11:01

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Родионов освобожден от должности гендиректора «Спартака» и стал спортивным директором

Советский спорт09:52

«Спартак» объявил о кадровых перестановках в руководстве клуба

RT на русском10:03

«Спартак» сообщил об итогах совета директоров. На фото - стадион

Спорт-Экспресс09:59

Измайлов стал гендиректором «Спартака», Родионов – спортивным директором

Sports.ru09:58

Измайлов стал и. о. гендиректора «Спартака», Родионов переведен на пост спортивного директора

Sport24.ru09:56

СМИ: Родионов может покинуть пост гендиректора «Спартака»

Матч ТВ00:52

СМИ: Родионов может покинуть пост гендиректора «Спартака»

Sportbox.RU00:52
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Сергей Родионов
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер, футбольный функционер. В настоящее время генеральный директор московского «Спартака». Мастер спорта СССР международного класса.
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