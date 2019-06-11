Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организацииАргументы и Факты вчера в 10:54

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.

Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

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