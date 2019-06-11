Спорт
Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организацииАргументы и Факты 10:54
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
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Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
Обновлено в 13:57
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Политика
Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных
Уполномоченная по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова во время открытой части встречи с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой предложила обсудить одновременное освобождение граждан двух стран, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Китайский мальчик толстеет ради спасения жизни отца
Обновлено в 11:36
Происшествия
Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве
Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Политика
Инициаторы акции в поддержку Голунова отказались от призывов к участию в ней
Инициаторы акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которая должна была пройти 12 июня, отказались от призывов к участию в ней.
Обновлено в 16:34
Авто
Автомобили Opel могут получить российские моторы
Обновлено в 15:05
Культура
«Спасителя мира» Леонардо да Винчи нашли на яхте саудовского принца
«Спасителя мира», написанного Леонардо да Винчи, нашли на яхте саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
США готовят Польше предложение по цене и условиям поставки F-35
США готовят предложение Польше по цене и условиям возможной продажи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщил во вторник представитель администрации США высокого ранга.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Польше обнаружили возможный тоннель в Янтарную комнату
В польском музее нашли тайный ход, который может оказаться подземным тоннелем к Янтарной комнате.
Обновлено в 10:27
Футбол
Сборная Германии разгромила эстонских футболистов
Сыграны две встречи в группе С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 17:09
Футбол
Россия — Кипр 1:0
Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.
Обновлено в 16:37
Авто
В России построили очень крутой вездеход
Каждый год в России появляются все новые вездеходы, как правило, большинство из них на агрегатах УАЗ и ГАЗ.
Обновлено вчера в 15:45
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Юлия Началова вышла замуж за Евгения Алдонина назло Дмитрию Ланскому
Сазыкина отметила, что женой футболиста Алдонина Началова стала назло первому супругу.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Футбол
Беларусь и Молдова проиграли, Исландия сильнее Турции
В группе Н победа Исландии над Турцией (2:1) установила троевластие вместе с французами. В параллельной игре Молдова уступила Албании (0:2).
Обновлено в 16:46
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Здоровье
«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца
Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО
Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41