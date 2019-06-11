Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организацииАргументы и Факты вчера в 10:54

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.

Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

Шоу-бизнес Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.

Здоровье У женщины с «раком мозга» внезапно нашли другую болезнь Американке, страдавшей от симптомов, указывающих на рак головного мозга, внезапно поставили другой диагноз, передает CNN.У 42-летней жительницы Нью-Йорка Рэйчел Пальм обнаружили поражение головного мозга после того, как она в течение нескольких месяцев испытывала ряд мучительных симптомов.

Политика Климкин признал глупость плана вступления Украины в Евросоюз Вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ближайшие десять лет не будет, заявил 11 июня украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей официальной странице в Facebook.

Происшествия В тюрьме во Франции радикал захватил заложников Во вторник вечером в тюрьме Алансон-Конде-сюр-Сарт в Орне во Франции произошел захват заложников, сообщили BFMTV источники в правоохранительных органах.

Происшествия У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.

Гаджеты Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора» Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.

Политика Тимошенко рассказала об упадке украинской экономики Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала об ухудшающейся экономической ситуации на Украине в эфире телеканала ICTV, который опубликован на YouTube.

Наука Биологи обнаружили неделящиеся клетки в печени и других органах Использование меток азота-15 позволило оценить возраст клеток поджелудочной: более старые окрашены желтым и красным, но чем моложе, тем больше синего и зеленого они показывают / ©Salk Institute «Старые» клетки нашлись в эндотелии, выстилающем внутреннюю поверхность сосудов, а также в островках Лангерганса, производящих гормоны поджелудочной железы.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Политика Зеленский отменил указы Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Политика Киев нашел новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".

Происшествия Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Общество Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума» В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Футбол Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству матчей «на ноль» Голкипер сборной Германии по футболу Мануэль Нойер обновил рекорд своей национальной сборной по количеству матчей, сыгранных «на ноль» после победы немецкой сборной над эстонцами.

Авто Объявлены предварительные цены на новый Kia Seltos Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".