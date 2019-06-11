Спорт
Родченков передал IBU новые данные по делу о коррупции в организацииЧемпионат вчера в 10:31
Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков предоставил Международному союзу биатлонистов (IBU) дополнительные сведения и документы о коррупции в организации.
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Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?
Советский спортвчера в 14:29
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