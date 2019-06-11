Родченков передал IBU новые данные по делу о коррупции в организацииЧемпионат вчера в 10:31

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков предоставил Международному союзу биатлонистов (IBU) дополнительные сведения и документы о коррупции в организации.

Родченков передал IBU новые данные по делу о коррупции в организации

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