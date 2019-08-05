Происшествия

Роботов отправят тушить горящий склад боеприпасовLenta.ru 13:49

Пожар на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края начнут тушить с помощью роботов «Уран-14». Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс». Для мониторинга в зону пожара уже доставлены беспилотники.
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Минобороны перебросит к месту пожара на складе боеприпасов специальные роботы

Военные перебросят в Ачинский район Красноярского края специальные роботы "Уран-14" для тушения пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.
ТАСС12:25

Подробнее о событии

Минобороны отправило роботов тушить пожар на военном складе под Ачинском

РБК13:08

К тушению пожара на арсенале в Красноярском крае подключат роботов

Интерфакс12:30

Тушением военного склада под Ачинском займется робот

Телеканал 360°12:19

Минобороны перебросит к месту пожара на складе боеприпасов специальные роботы

ТАСС12:25

В Ачинский район для тушения пожара доставят роботов «Уран-14»

RT на русском12:22

Пожар на артиллерийском складе будут тушить с помощью военных роботов

Вести.Ru12:29

Для ликвидации пожара на складе с боеприпасами под Красноярском перебрасываются комплексы «Уран-14»

ТК Звезда11:48
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Происшествия

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

Обновлено в 14:11
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

В МЧС заявляют о неосторожном обращении с огнем как основной причине лесных пожаров, передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.
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Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине

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Политика

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Обновлено в 06:57
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Армия и оружие

Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов

Проект президентского указа, который предоставляет Минобороны право реализовать ломозаготовительной компании «ТрансЛом» (ее связывают с бизнес-интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов) лом черных и цветных металлов по рыночной стоимости без проведения торгов, появился на сайте gov.ru еще в марте 2017 года.
Обновлено в 12:11
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Карусель с детьми упала под Воронежем

Обновлено в 13:44
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«Спартак» объявил о переходе Тиля

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«Ахмат» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России

Грозненский "Ахмат" и "Оренбург" определились со стартовыми составами на матч четвертого тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
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Ярославский «Локомотив» уступил олимпийской сборной России

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Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
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Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
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HP сообщила о выходе обновленной модели серии рабочих станций Z6 – HP Z6 G4 на базе процессора Intel Xeon W нового поколения, насчитывающего до 16 вычислительных ядер.
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Аналитик: Apple не будет увеличивать цены из-за новых пошлин на поставки из Китая

Известный аналитик из TF International Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) направил инвесторам аналитическую заметку, в которой рассматриваются вопросы логистики Apple в цепочке поставок и последствия введения администрацией Дональда Трампа новых пошлин на китайский импорт.
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Коломойский встретился с Порошенко

Бизнесмен Игорь Коломойский встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 11:08
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Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США

Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
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ZTE начала продажи первого 5G-смартфона

Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
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Samsung представила умные часы Galaxy Watch Active 2

Как и ожидалось, компания Samsung Electronics представила новое поколение своих умных часов — Galaxy Watch Active 2. Galaxy Watch Active 2 предлагаются в двух размерах, с диаметром циферблата 44 мм и 40 мм.
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Нобоа продолжит карьеру в «Сочи»

Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».
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Следователи выясняют обстоятельства гибели зацепера на крыше «Сапсана»

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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
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Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

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Китайцы готовы завалить рынок России своими подержанными авто, которые будут ввозить через Владивосток, сообщают СМИ со ссылкой на осведомленные источники в Приморье.
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Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
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