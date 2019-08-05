Происшествия

Роботов отправят тушить горящий склад боеприпасовLenta.ru 13:49

Пожар на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края начнут тушить с помощью роботов «Уран-14». Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс». Для мониторинга в зону пожара уже доставлены беспилотники.
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Минобороны перебросит к месту пожара на складе боеприпасов специальных роботов

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