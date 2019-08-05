Происшествия
Роботов отправят тушить горящий склад боеприпасовLenta.ru 13:49
Пожар на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края начнут тушить с помощью роботов «Уран-14». Об этом сообщили в Минобороны России, передает «Интерфакс». Для мониторинга в зону пожара уже доставлены беспилотники.
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Происшествия
Москвич рассказал о списании мошенниками 3,5 млн рублей с его карты
Мошенникам удалось по телефону обмануть жителя Москвы и списать с его карты порядка 3,5 млн рублей.
Обновлено в 17:36
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Общество
Госслужащие попросили увеличить им командировочные
В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.
Обновлено в 15:00
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Политика
Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»
Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 18:57
Наука
Старость не обязательно ведет к дряхлости, заявляют ученые
Обновлено в 04:12
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД
Выход США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привел к тому, что оказались перечеркнутыми многолетние усилия, направленные на снижение вероятности военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.
Обновлено в 18:02
Политика
Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира
Правительство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, который закреплен в статье 370 конституции республики.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере Тила из АЗ
Обновлено в 13:39
Футбол
«ПСЖ» предложил за Дибалу 60 миллионов евро
Чемпион Франции предложил за аргентинского форварда 60 миллионов евро, сообщает InfoSport+. Сам игрок хотел бы остаться в "Ювентусе".
Обновлено в 20:47
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Обновлено вчера в 15:30
Технологии
Сбербанк купил 51% акций «Центра речевых технологий» у Газпромбанка
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы «Центр речевых технологий», которая занимается разработкой системы распознавания речи, о чем сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Спартак» узнал возможных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы
Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы. "Спартак" узнал имена своих возможных соперников.
Обновлено в 08:00
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Кино
Режиссером нового «Венома» станет Энди Серкис
Отмечается, что в новой части фильма одну из главных ролей снова сыграет Том Харди.
Обновлено в 20:17
Здоровье
Во время смога от лесных пожаров на Алтае снизились обращения за медпомощью
Смог от пожаров в Красноярском крае и Иркутской области не ухудшил состояние здоровья жителей Алтайского края.
Обновлено в 05:55
Культура
Подлинность картины Рубенса из Ирбитского музея проверят в Эрмитаже
Эрмитаж проверит картину Рубенса «Положение во гроб» из коллекции Ирбитского музея в Свердловской области.
Обновлено в 12:12
Общество
Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз
Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено вчера в 03:22
Политика
Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Гаджеты
ZTE начала продажи первого 5G-смартфона
Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
Обновлено в 03:44
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Футбол
Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды
Ранее, в 2017 году, «Бавария» уже брала игрока «Реала» в аренду — это был полузащитник Хамес Родригес.
Обновлено в 18:33
Технологии
Сбербанк запустил сервис оплаты по QR-коду
Сбербанк запустил сервис, с помощью которого клиенты смогут оплачивать покупки через платежный сервис «Плати QR».
Обновлено в 07:44