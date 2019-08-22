Отмечается, что стыковка с МКС запланирована через двое суток: 24 августа в 08:30 мск. Как сообщало ИА REGNUM, российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур. Старт состоялся в 06:38 мск 22 августа.

«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбиту

Происшествия Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.

Политика В Совфеде прокомментировали заявление немецкой делегации о Крыме Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление приехавшего в Крым главы немецкой делегации, члена общественной организации Druschba Global Дирка Нессениуса о ситуации на полуострове.

Здоровье Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.

Гаджеты Bloomberg: iPhone 11 получат тройную камеру и Face ID Начать стоит с наследников iPhone XS и XS Max, которые получат приставку Pro.

Политика В Кремле отказались считать возвращение в G8 самоцелью «Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в «Семерку», бывшую «Восьмерку», не является самоцелью», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Футбол Чалов и Максименко вызваны на матчи молодежной сборной России Форард ЦСКА Федор Чалов и вратарь «Спартака» Александр Максименко вызваны на матч отборочного раунда чемпионата Европы-2021 в составе молодежной сборной России.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

Политика Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Политика Захарова прокомментировала похищение российских моряков в Африке Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что ситуация с похищенными моряками нигерийскими пиратами находится на особом контроле.

Политика На границе России с Украиной усилили контроль из-за данных о чуме «В целях снижения рисков для населения Российской Федерации Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации», — говорится в сообщении.

Политика Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.

Общество Половина россиян запуталась в цветах российского флага Лишь половина россиян (50 процентов) смогла правильно назвать расположение цветных полос на флаге России.

Происшествия Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.

Футбол Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление арбитра Футболисты "Зенита" матч седьмого тура чемпионата России против "Уфы" на выезде проведут без главного тренера.

Происшествия Пострадавшие сотрудники «Росатома» идут на поправку Атомщики, получившие травмы при взрыве на полигоне в Архангельской области, идут на поправку.

Политика Над Донецком подняли флаг России На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.