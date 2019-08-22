Космос
«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбитуREGNUM 01:52
Отмечается, что стыковка с МКС запланирована через двое суток: 24 августа в 08:30 мск. Как сообщало ИА REGNUM, российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур. Старт состоялся в 06:38 мск 22 августа.
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