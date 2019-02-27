Робота Федора оставили без зарубежных деталей из-за умения стрелятьРоссийская газета 02:25

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота "Федора" в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

с чего всё началось

Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для российского робота FEDOR ("Федор") после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов. Об этом сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

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