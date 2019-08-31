Космос
Газета.RuРобот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС
Как стало известно, "Федор" сначала включил и выключил дрель. Потом он отдал ее космонавту Овчинину. После этого робот воспользовался полотенцем.
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Автоспорт
Даниил Квят: В квалификации с машиной были проблемы
F1news.ru 12:31
Происшествия
Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 13:01
Армия и оружие
Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе
Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РЕН ТВ 10:39
Наука
Оксид железа под большим давлением указал на окисленность мантии Земли
Ученые из США и Германии вынудили оксид железа (II) в силикатных минералах диспропорционировать на высший оксид Fe2O3 и металлическое железо под действием давления до 23 гигапаскалей.
N+1 вчера в 03:18
Общество
Житель Берлина попал в Книгу рекордов Гиннесса с 57-м размером ноги
Житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса как подросток с самым большим размером ноги — 16-летнему молодому юноше нужны ботинки 57-го размера, пишет Die Welt.
Известия 11:11
Армия и оружие
«Хезболла» отвергла данные Израиля о производстве высокоточных ракет
Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что ливанское движение не располагает заводами по производству высокоточных ракет.
Известия 16:49
Кино
Во внеконкурсной программе венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма Алекса Гибни «Гражданин Х»
Как отмечает радио "Свобода", в названии фильма заключена игра слов, отсылающая к классическому фильму Орсона Уэллса "Гражданин Кейн" о жизни медиамагната.
Эхо Москвы 13:01
Авто
Norton Dominator Street выйдет ограниченным тиражом
CarsWeek.ru вчера в 10:05
Транспорт
В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов
RT на русском 01:07
Единоборства
Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA
Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
РБК 17:24
Политика
Навальный объяснил, почему не пошел на несогласованное шествие
Московский Комсомолец 12:02
Общество
Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей
С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.
Вечерняя Москва 17:23
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
Общество
3 сентября в Сосновом Бору почтят память жертв трагедии в Беслане
В этом году исполняется ровно 15 лет с того страшного дня, когда в школе №1 города Беслан террористы взяли в заложники 1128 человек во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний.
Маяк (г. Сосновый Бор) 29 августа в 03:19
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Футбол
Юрий Дюпин: «„Сочи“ забил почти все, что создал»
Может, не наш день был, а соперник забил почти все, что создал.
Матч ТВ 11:23
Экономика
Как Goldman Sachs изменил процесс найма сотрудников
Изо дня в день сотрудники Goldman Sachs помогают клиентам находить решения сложных проблем.
Ведомости 04:38
Футбол
Неймар согласился остаться в «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом.
Евро-футбол.ру 15:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.
Регион online 10:59
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости 07:31
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
Туринский «Ювентус» победил «Наполи» в центральном поединке второго тура итальянского футбольного чемпионата.
РБК 16:52
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Политика
Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики
13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики.
Известия 14:10
Происшествия
Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик
В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:21
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Политика
Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 11:54