Как стало известно, "Федор" сначала включил и выключил дрель. Потом он отдал ее космонавту Овчинину. После этого робот воспользовался полотенцем.

Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС

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