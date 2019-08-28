Политика

РБКРБКРобот Федор сообщил о начале испытаний экзоскелета на МКС

На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора. Об этом сообщается в аккаунте робота в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

На борту МКС провели первые испытания экзоскелета робота «Федора»

ТАСС16:39

Робот Федор сообщил о начале испытаний экзоскелета на МКС

РБК20:20

На МКС начались испытания экзоскелета для робота Федора

ТК Звезда17:24

На МКС стартовали первые испытания экзоскелета робота FEDOR

RT на русском17:11

На МКС провели первые испытания экзоскелета робота «Федора»

РЕН ТВ16:57

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

Российская газета16:55

Испытания экзоскелета начались на МКС

News.ru22:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера

StarHit.ru 13:00
Авто

Известно, где россияне берут информацию при выборе автомобилей

Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили, какие источники информации чаще всего используют россияне при выборе нового автомобиля.
Автоновости дня 06:55
Происшествия

В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России

RT на русском 10:00
Общество

В Приморском крае ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял решение ввести режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) во всём регионе.
RT на русском 21:44
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Кино

«Новая газета» сняла документальный фильм о теракте в Беслане

ЗакC.Ру 07:06
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Политика

Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
Газета.Ru 12:53
Единоборства

Нурмагомедов назвал Порье своей добычей

RT на русском 14:34
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 22:24
Футбол

«Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони

«Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.
Евро-футбол.ру 17:27
Происшествия

В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка

Комсомольская правда 21:30
Экономика

Росстат заявил о росте бедности в России

В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru 03:45
Наука

Немецкие орнитологи нашли смысл в вороньем карканье

Орнитологи доказали, что черные вороны издают звуки не произвольно, как считалось ранее, а сознательно.
Народные новости 17:00
Армия и оружие

Ученый рассказал, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу

РИА Новости 21:57
Космос

В Великобритании завершили сборку марсохода Rosalind Franklin

В Великобритании специалисты Европейского космического агентства полностью завершили сборку марсохода Rosalind Franklin.
Общественное телевидение России 06:57
Гаджеты

Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold

Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Происшествия

Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания

Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости 22:38
Политика

Путин угостил Эрдогана мороженым, отдав сдачу на развитие авиации

Осмотрев экспозиции при посещении Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС), Путин решил угостить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашим мороженым.
Хорошие новости 04:03
Армия и оружие

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины

Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru 01:31
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости 18:38
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Экономика

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Экономика

В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Культура

Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым

Украинская певица Алина Паш, прочитавшая рэп перед президентом Владимиром Зеленским на праздновании Дня независимости в Киеве, объяснила свою поездку в Крым после воссоединения полуострова с Россией.
РИА Новости 21:21
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное