На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора. Об этом сообщается в аккаунте робота в Twitter.

Робот Федор сообщил о начале испытаний экзоскелета на МКС

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