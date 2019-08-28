На Международной космической станции (МКС) начались испытания экзоскелета для антропоморфного робота Федора. Об этом говорится в аккаунте робота в Twitter. Экзоскелет необходим для того, чтобы робот мог работать в режиме копирования.

Робот «Федор» рассказал об испытаниях экзоскелета на МКС

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